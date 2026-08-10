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ההלוויה מחר בירושלים

האסון במקסיקו | ארונו של הילד שלום סגינר ז"ל בדרכו לישראל

שלושה ימים לאחר אסון הטביעה המזעזע בסן חוסה דל קאבו במקסיקו, ארונו של הילד הרך שלום סגינר ז"ל, בן ה-4, נכדו של ראש מוסדות 'חוט של חסד' הגה"צ רבי שלום ארוש, בדרכו לארץ בעקבות מאמצי זק"א ומשרד החוץ • מחר תצא הלווייתו מישיבת 'חוט של חסד' להר הזיתים (דיין האמת)

1תגובות

ארונו בא: שלושה ימים לאחר הבשורה המרה שהכתה בהלם את כלל ישראל עם פטירתו הטראגית של הילד הרך שלום סגינר ז"ל, כשהוא בן 4 בלבד בפטירתו, הושלמו סידורי הבאתו לקבורה בארץ הקודש. הילד שלום ז"ל הוא נכדו של יבלחט"א הגה"צ רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', שעל שמו נקרא.

כזכור, הטרגדיה הקשה התרחשה בעיר סן חוסה דל קאבו שבמקסיקו, שם שהתה המשפחה, כאשר הילד הרך טבע למוות בנסיבות מצערות.

מאז קבלת הדיווח הקשה נכנסו לתמונה אנשי היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א, בשיתוף פעולה הדוק עם נציגי משרד החוץ, במטרה ללוות את בני המשפחה ולהביא את ארונו של הילד לקבורה בישראל במהירות המרבית.

לאחר פעילות מאומצת של מתנדבי זק"א מול הרשויות ומערכת המשפט במקסיקו, נמנעה בסייעתא דשמיא נתיחת גופתו של הילד והוא שוחרר לקבורה. עם השלמת כלל ההליכים הבירוקרטיים והמשפטיים הנדרשים, הועלה ארונו של הנפטר על טיסה בדרכו לישראל.

ארונו של הילד שלום ז"ל צפוי לנחות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהועבר בטיסה פרטית ממקסיקו לניו יורק ומשם בטיסה ישר לארץ.

מסע הלוויה יצא הבוקר (שלישי) בשעה 11:30 מיהיכל ישיבת 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא 13 בירושלים, לעבר חלקת הקבורה בהר הזיתים, שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.

מודעה על מסע ההלוויה וימי השבעה
הלוויהברוך דיין האמתהרב שלום ארוששלום סגינר

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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משתתפת בצער המישפחה כאב עצום שאיין לתאר תנחמו מישמים😭💘
סיגל

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