האסון במקסיקו | ארונו של הילד שלום סגינר ז"ל בדרכו לישראל

ארונו בא: שלושה ימים לאחר הבשורה המרה שהכתה בהלם את כלל ישראל עם פטירתו הטראגית של הילד הרך שלום סגינר ז"ל, כשהוא בן 4 בלבד בפטירתו, הושלמו סידורי הבאתו לקבורה בארץ הקודש. הילד שלום ז"ל הוא נכדו של יבלחט"א הגה"צ רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד', שעל שמו נקרא.

כזכור, הטרגדיה הקשה התרחשה בעיר סן חוסה דל קאבו שבמקסיקו, שם שהתה המשפחה, כאשר הילד הרך טבע למוות בנסיבות מצערות.

מאז קבלת הדיווח הקשה נכנסו לתמונה אנשי היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א, בשיתוף פעולה הדוק עם נציגי משרד החוץ, במטרה ללוות את בני המשפחה ולהביא את ארונו של הילד לקבורה בישראל במהירות המרבית.

לאחר פעילות מאומצת של מתנדבי זק"א מול הרשויות ומערכת המשפט במקסיקו, נמנעה בסייעתא דשמיא נתיחת גופתו של הילד והוא שוחרר לקבורה. עם השלמת כלל ההליכים הבירוקרטיים והמשפטיים הנדרשים, הועלה ארונו של הנפטר על טיסה בדרכו לישראל.

ארונו של הילד שלום ז"ל צפוי לנחות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהועבר בטיסה פרטית ממקסיקו לניו יורק ומשם בטיסה ישר לארץ.

מסע הלוויה יצא הבוקר (שלישי) בשעה 11:30 מיהיכל ישיבת 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא 13 בירושלים, לעבר חלקת הקבורה בהר הזיתים, שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.