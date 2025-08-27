אבל כבד בחצה"ק 'תולדות אהרן' עם פטירתו של הרה"ח ר' ישראל יצחק דיאמנט זצ"ל, מזקני וחשובי החסידות, שהלך בשעות הצהריים לעולמו.

מנופה של החסידות נגדעה דמות הוד, יהודי חסידי משכמו ומעלה, שכל חייו היה מקשה אחת של תורה ועבודה מתוך חסידות ודרך ארץ.

המנוח, בנו של הרה"ח ר' ישעיה יששכר זצ"ל, שימש למעלה מיובל שנים כמלמד דרדקי בתלמוד התורה של החסידות, שם השקיע כל כוחו בילדים הצעירים, לגדלם, לחנכם בדרך העולה בית א-ל. במקביל, שימש כראש "דגל" בחברה קדישא פרושים, ופעל בגמילות חסד של אמת במסירות ובנאמנות.

הלווייתו תצא הערב (רביעי) בשעה 21:30, מביתו ברחוב רפפורט 22 בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, ותעבור דרך בית המדרש הגדול של חסידות 'תולדות אהרן' במרכז שכונת 'מאה שערים', בדרכה להר הזיתים.

ת.נ.צ.ב.ה.

רק אמש ליוו אלפים ברחוב רפפורט בירושלים את האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, וכעת, פחות מעשרים וארבע שעות לאחר מכן, הרחוב יתמלא שוב במאות מלווים, שילוו את הרב ישראל יצחק דיאמנט זצ"ל בדרכו האחרונה.