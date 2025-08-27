כיכר השבת
מדמויות ההוד 

הלווייה שנייה ב-24 שעות: הרב ישראל יצחק דיאמנט זצ"ל הלך לעולמו

חמישים שנות חינוך הגיע הערב לקיצו, עם הסתלקותו לשמי מרום של הגה"ח הרב ישראל יצחק דיאמנט זצ"ל, מזקני חסידי 'תולדות אהרן' ומחנך ותיק | ההלוויה תצא הערב מרחוב רפפורט בירושלים להר הזיתים (דיין האמת)

1תגובות
נר נשמה. אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

אבל כבד בחצה"ק 'תולדות אהרן' עם פטירתו של הרה"ח ר' ישראל יצחק דיאמנט זצ"ל, מזקני וחשובי החסידות, שהלך בשעות הצהריים לעולמו.

מנופה של החסידות נגדעה דמות הוד, יהודי חסידי משכמו ומעלה, שכל חייו היה מקשה אחת של תורה ועבודה מתוך חסידות ודרך ארץ.

המנוח, בנו של הרה"ח ר' ישעיה יששכר זצ"ל, שימש למעלה מיובל שנים כמלמד דרדקי בתלמוד התורה של החסידות, שם השקיע כל כוחו בילדים הצעירים, לגדלם, לחנכם בדרך העולה בית א-ל. במקביל, שימש כראש "דגל" בחברה קדישא פרושים, ופעל בגמילות חסד של אמת במסירות ובנאמנות.

הלווייתו תצא הערב (רביעי) בשעה 21:30, מביתו ברחוב רפפורט 22 בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, ותעבור דרך בית המדרש הגדול של חסידות 'תולדות אהרן' במרכז שכונת 'מאה שערים', בדרכה להר הזיתים.

ת.נ.צ.ב.ה.

רק אמש ליוו אלפים ברחוב רפפורט בירושלים את האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, וכעת, פחות מעשרים וארבע שעות לאחר מכן, הרחוב יתמלא שוב במאות מלווים, שילוו את הרב ישראל יצחק דיאמנט זצ"ל בדרכו האחרונה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (75%)

לא (25%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בד"ה.... שייך לחנות כלי כסף ברח’ שטראוס???? החנות עדיין שם??
י ק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר