ברוך דיין האמת: אבל כבר פשט הלילה (בין שבת לראשון) בריכוזי חב"ד בעולם לאחר שנודעה הבשורה המרה על פטירתו בדמי ימיו של הרב שניאור זלמן פלדמן ע"ה, תושב כפר חב"ד, והוא בן 42 בלבד.
המנוח ע"ה הוא בנו של יבלחט"א הרב שלמה חיים פלדמן מכפר חב"ד, וחתן למשפחת שניאורסון משכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי. אמו היא בת למשפחת זקס, מהמשפחות הראשונות בכפר חב"ד לאחר הקמתו.
במשך שנים כיהן כראש ישיבה קטנה 'תומכי תמימים' בראשון לציון - מאז פתיחתה ועד לסגירתה לפני מספר חודשים. בשנת הלימודים האחרונה שימש כנושא ונותן בישיבת 'תומכי תמימים' של חב"ד בנתניה.
מכריו מתארים אותו כדמות מעוררת השראה, בעלת יראת שמים רבה והתמדה בלימוד תורה. ראש ישיבה ומשיב שהתמסר לתלמידיו ועודד אותם להתרומם ולהתעלות בלימוד התורה והחסידות.
בתקופה האחרונה הזדכך בייסורים קשים ומרים. גבורתו באותה תקופה ניכרה לעין כל מי שהביט בו. בשבת האחרונה השיב את נשמתו ליוצרו בדמי ימיו למגינת לב בני משפחתו, תלמידיו ומכריו הרבים.
הלוויתו התקיימה הלילה בכפר חב"ד, כשילדיו הקטנים אמרו קדיש בבכי קורע לב. היא יצאה מבית הוריו ברחוב אדמו"ר הריי"צ 14 ומשם המשיכה לבית החיים בצפת, שם נטמן. ברוך דיין האמת.
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