הרב פלדמן ע"ה ( צילום: לפי סעיף 27 א, עיבוד: כיכר השבת )

ברוך דיין האמת: אבל כבר פשט הלילה (בין שבת לראשון) בריכוזי חב"ד בעולם לאחר שנודעה הבשורה המרה על פטירתו בדמי ימיו של הרב שניאור זלמן פלדמן ע"ה, תושב כפר חב"ד, והוא בן 42 בלבד.