"אם הישיבה": הרבנית מרת זהבה גולדה חברוני ע"ה הלכה לעולמה

נר נשמה ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

אבל בישיבת חברון המעטירה עם הישמע הבשורה הקשה הבוקר (רביעי) על פטירתה של הרבנית הצדקנית - אם הישיבה, מרת זהבה גולדה חברוני ע"ה, אלמנתו של נשיא ישיבת חברון המעטירה, הגאון רבי יחזקאל זאב חברוני זצ"ל ואמו של ראש הישיבה הגאון רבי יוסי חברוני.