"אם הישיבה": הרבנית מרת זהבה גולדה חברוני ע"ה הלכה לעולמה

אבל בישיבת חברון המעטירה עם הישמע הבשורה הקשה הבוקר (רביעי) על פטירתה של הרבנית הצדקנית - אם הישיבה, מרת זהבה גולדה חברוני ע"ה, אלמנתו של נשיא ישיבת חברון המעטירה, הגאון רבי יחזקאל זאב חברוני זצ"ל ואמו של ראש הישיבה הגאון רבי יוסי חברוני.
מרת חברוני ע"ה הייתה אשת חיל וצדקת, עמוד התווך של בית גדול בתורה וביראה. במשך עשרות שנים עמדה לימין בעלה הגדול, והיוותה שותפה מלאה לבניין עולם התורה של ישיבת חברון, אחת הישיבות החשובות והמרכזיות בעולם היהודי. דמותה הצנועה והאצילה, מסירותה ללימוד תורה וחינוך הדורות, והכנסת האורחים המפורסמת שלה, הותירו רושם עז על אלפי תלמידי חכמים ובני ישיבות שעברו בשערי ביתם.
הייתה אם למשפחה מפוארת של תלמידי חכמים, ובראשם בנה, ראש הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני, ממובילי עולם התורה בדורנו. מסירותה לחינוך בניה ובנותיה, וההקפדה על כל פרט ופרט בעבודת ה' ובדרך התורה והמוסר, היו למופת ולדוגמה לרבבות.
הלווייתה של מרת זהבה גולדה חברוני ע"ה תתקיים היום (רביעי) בשעה 13:00 בצהריים, מישיבת חברון - מבניין התורה של חייה, בדרכה האחרונה להר הזיתים בירושלים, שם תיטמן לצד יקירה בעלה הגדול.
הפטירה משאירה חלל עצום בלבבות בני המשפחה, תלמידי הישיבה, וכלל עולם התורה, שיישאו את זכרה באהבה, בהערכה ובהערצה.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
