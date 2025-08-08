כיכר השבת
ליבו נדם

טרגדיה באמצע התפילה: גבר כבן 75 התמוטט ונפטר בבית הכנסת

גבר כבן 75 התמוטט בבית כנסת בעיר חולון במהלך תפילת שחרית. כוחות ההצלה שהגיעו נאלצו לקבוע את מותו (דיין האמת)

(צילום: זק"א)

הבוקר (שישי) מתנדבי זק״א הוזעקו לרחוב רוטשילד בעיר חולון בעקבות דיווח על גבר כבן 75 שהתמוטט במהלך תפילת הנץ בבית הכנסת. כוחות ההצלה, שהגיעו במהרה למקום, נאלצו לקבוע את מותו של האיש.

חן בדור מצוות חולון ושי מזרחי, נהג אמבולנס בזק״א, אשר היו בין המתנדבים שטיפלו בזירה, סיפרו: "הזניקו אותנו לרחוב רוטשילד בחולון, למקרה מצער של גבר כבן 75 שהגיע לתפילת הנץ בבית הכנסת ובמהלכה התמוטט וליבו נדם. מותו של הגבר נקבע במקום".

"בסיוע מתנדבים נוספים טיפלנו ברגישות ודאגנו לכבוד המת ובסיום הטיפול העברנו אותו באמבולנס זק״א להמשך קבורה והלוויה".

1
מעניין , האם שליחי מצווה ניזוקים ?!
ירמי הו

