טרגדיה באמצע התפילה: גבר כבן 75 התמוטט ונפטר בבית הכנסת

הבוקר (שישי) מתנדבי זק״א הוזעקו לרחוב רוטשילד בעיר חולון בעקבות דיווח על גבר כבן 75 שהתמוטט במהלך תפילת הנץ בבית הכנסת. כוחות ההצלה, שהגיעו במהרה למקום, נאלצו לקבוע את מותו של האיש.

חן בדור מצוות חולון ושי מזרחי, נהג אמבולנס בזק״א, אשר היו בין המתנדבים שטיפלו בזירה, סיפרו: "הזניקו אותנו לרחוב רוטשילד בחולון, למקרה מצער של גבר כבן 75 שהגיע לתפילת הנץ בבית הכנסת ובמהלכה התמוטט וליבו נדם. מותו של הגבר נקבע במקום".

"בסיוע מתנדבים נוספים טיפלנו ברגישות ודאגנו לכבוד המת ובסיום הטיפול העברנו אותו באמבולנס זק״א להמשך קבורה והלוויה".