בלתי נתפס: שלד אדם אותר בדירת מגורים באשקלון; המשטרה חוקרת

הערב (חמישי) התקבל דיווח במוקד זק"א על מציאת שלד אדם בתוך בית ברחוב אפרים צור באשקלון. על פי ההערכות המוות התרחש לפני מספר חודשים ורק כעת התגלתה הגופה.
מתנדבי זק"א מרחב לכיש – צוות אשקלון הוזעקו למקום, ופעלו בזירה הקשה לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. הגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית להמשך בדיקה וזיהוי. נסיבות המקרה נחקרות על ידי המשטרה.
צבי עזרא יצחק בן תקוה ואהרן מורי מתנדבי זק"א צוות אשקלון, ומאיר בוסקילה ראש צוות זק"א באשקלון שהגיעו לזירה סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד, בתוך הבית אותר שלד אדם שככל הנראה היה במקום תקופה ארוכה. מדובר במראה מצמרר, הזירה טופלה בכבוד הראוי".
בחודש יולי האחרון אותרה גופת גבר בן 56 - שנתיים לאחר שנעדר. גופתו אותרה במצב קשה מאוד כשכל מה שנותר ממנה היה שלד. מתנדבי זק"א הוקפצו לדירתו בראשון לציון לאחר שאחותו דיווחה על היעדרותו, ואמרה שלא שמעה ממנו תקופה ארוכה.
