בלתי נתפס: שלד אדם אותר בדירת מגורים באשקלון; המשטרה חוקרת

מפנים גופה מדירה | ארכיון ( צילום: ז )

הערב (חמישי) התקבל דיווח במוקד זק"א על מציאת שלד אדם בתוך בית ברחוב אפרים צור באשקלון. על פי ההערכות המוות התרחש לפני מספר חודשים ורק כעת התגלתה הגופה.