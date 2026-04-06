ברוך דיין האמת: מכפר חב"ד מגיעה הבוקר (שני) הבשורה המעציבה על פטירתו של דמות הוד, הרה"ח ר' יחיאל ירחמיאל נפרסטק ז"ל, מזקני וחסידי חב"ד בבירת החסידות, שהשיב את נשמתו הזכה לבוראה בשיבה טובה והוא בן 93 בפטירתו. המנוח היה דמות מוכרת ואהובה בכפר, שבו התגורר מאז הקמתו והיה מבוניו ומקימיו.

המנוח נולד ביום י"ב בתמוז תרצ"ג בעיירה שדליץ שבפולין, לאביו הרה"ח רבי ראובן דובער נפרסטק ז"ל, מבוגרי ישיבת 'תומכי תמימים' בוורשה, ולאמו מרת חיה גיטל ע"ה.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, נמלטה המשפחה לרוסיה. שם, תחת אימת השלטון הסובייטי ובמסירות נפש, למד תורה במחתרת יחד עם אחיו. במהלך ימי המלחמה הקשים והרעב הכבד ששרר ברוסיה, התייתם מאמו חיה גיטל ע"ה שנפטרה מרעב.

עם סיום המלחמה, בהיותם נתינים פולנים, קיבלו בני המשפחה אשרת יציאה ועברו את הגבול ב"בריחה הגדולה" המפורסמת של חסידי חב"ד. הם נדדו למחנה העקורים בפוקינג שבגרמניה, ומשם לפריז, עד שעלו לארץ הקודש והיו מראשוני המתיישבים שהקימו את כפר חב"ד בשנת תש"ט.

בצעירותו קנה את תורתו בישיבות 'תומכי תמימים' בפוקינג, פריז, תל אביב ולוד. לאחר נישואיו הקים את ביתו בכפר חב"ד והחל לשמש כמזכיר סמינר 'בית רבקה' בכפר, תפקיד בו כיהן עשרות שנים במסירות רבה.

המנוח נודע כחסיד המקושר בלב ונפש לרבי מליובאוויטש זצ"ל. הוא היה שותף פעיל ב"מבצעי הקודש", ובמיוחד במבצע תפילין, ועסק בכך בלהט חסידי עד לתקופה האחרונה.

בחודש תמוז האחרון נפטר אחיו הגדול, זקן תושבי הכפר הרה"ח רבי ישראל אהרן נפרסטק ז"ל. האחים, שעברו יחד את תלאות השואה והקימו יחד את מוסדות החב"ד בארץ, היוו סמל לדור הצעירים של החסידות.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה ההולכת בדרך התורה והחסידות.

בניו: ר' שמואל יעקב, ר' שלמה דוד, ר' ישראל ור' יוסף יצחק.

בנותיו: מרת בלוי, מרת הלפרין, מרת נפרסטק ומרת וינברג.

הלווייתו תצא בשעה 13:00 מביתו רחוב תורת שמואל 19 בכפר חב"ד, ובשעה 15:30 מבית הלוויות שמגר אל עבר 'הר הזיתים' בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.