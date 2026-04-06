כיכר השבת
ברוך דיין האמת

זקן תושבי הכפר ומזכיר הסמינר המיתולוגי | הרב יחיאל נפרסטק ז"ל הלך לעולמו

אבל בחב"ד: הבוקר הלך לעולמו בשיבה טובה הרה"ח ר' יחיאל ירחמיאל נפרסטק ז"ל, מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד ומזכיר סמינר 'בית רבקה' המיתולוגי • המנוח ז"ל שרד את תלאות השואה והרעב ברוסיה, למד במחתרת ועלה לארץ הקודש • לפני חצי שנה נפטר אחיו שגם היה מזקני תושבי הכפר • תולדות חייו (דיין האמת)

1תגובות
הרב יחיאל ירחמיאל נפרסטק ז"ל (צילום: לפי סעיף 27א)

ברוך דיין האמת: מכפר חב"ד מגיעה הבוקר (שני) הבשורה המעציבה על פטירתו של דמות הוד, הרה"ח ר' יחיאל ירחמיאל נפרסטק ז"ל, מזקני וחסידי חב"ד בבירת החסידות, שהשיב את נשמתו הזכה לבוראה בשיבה טובה והוא בן 93 בפטירתו. המנוח היה דמות מוכרת ואהובה בכפר, שבו התגורר מאז הקמתו והיה מבוניו ומקימיו.

המנוח נולד ביום י"ב בתמוז תרצ"ג בעיירה שדליץ שבפולין, לאביו הרה"ח רבי ראובן דובער נפרסטק ז"ל, מבוגרי ישיבת 'תומכי תמימים' בוורשה, ולאמו מרת חיה גיטל ע"ה.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, נמלטה המשפחה לרוסיה. שם, תחת אימת השלטון הסובייטי ובמסירות נפש, למד תורה במחתרת יחד עם אחיו. במהלך ימי המלחמה הקשים והרעב הכבד ששרר ברוסיה, התייתם מאמו חיה גיטל ע"ה שנפטרה מרעב.

עם סיום המלחמה, בהיותם נתינים פולנים, קיבלו בני המשפחה אשרת יציאה ועברו את הגבול ב"בריחה הגדולה" המפורסמת של חסידי חב"ד. הם נדדו למחנה העקורים בפוקינג שבגרמניה, ומשם לפריז, עד שעלו לארץ הקודש והיו מראשוני המתיישבים שהקימו את כפר חב"ד בשנת תש"ט.

בצעירותו קנה את תורתו בישיבות 'תומכי תמימים' בפוקינג, פריז, תל אביב ולוד. לאחר נישואיו הקים את ביתו בכפר חב"ד והחל לשמש כמזכיר סמינר 'בית רבקה' בכפר, תפקיד בו כיהן עשרות שנים במסירות רבה.

המנוח נודע כחסיד המקושר בלב ונפש לרבי מליובאוויטש זצ"ל. הוא היה שותף פעיל ב"מבצעי הקודש", ובמיוחד במבצע תפילין, ועסק בכך בלהט חסידי עד לתקופה האחרונה.

בחודש תמוז האחרון נפטר אחיו הגדול, זקן תושבי הכפר הרה"ח רבי ישראל אהרן נפרסטק ז"ל. האחים, שעברו יחד את תלאות השואה והקימו יחד את מוסדות החב"ד בארץ, היוו סמל לדור הצעירים של החסידות.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה ההולכת בדרך התורה והחסידות.

בניו: ר' שמואל יעקב, ר' שלמה דוד, ר' ישראל ור' יוסף יצחק.

בנותיו: מרת בלוי, מרת הלפרין, מרת נפרסטק ומרת וינברג.

הלווייתו תצא בשעה 13:00 מביתו רחוב תורת שמואל 19 בכפר חב"ד, ובשעה 15:30 מבית הלוויות שמגר אל עבר 'הר הזיתים' בירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יהודי יקר ואהוב יהודי צדיק וזך חבל על דאבדין זכותו תגן עלינו אמן
שלמה. יניב

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר