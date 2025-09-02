לאחר עשור: ענקית המזון קראפט-היינץ מתפצלת - הסוף לאיחוד הענק

תתפצל לשניים - קראפט-היינץ ( צילום: Shutterstock )

חברת קראפט-היינץ, מהחברות הבולטות בתעשיית המזון העולמית, הודיעה כי תתפצל לשתי חברות עצמאיות ונסחרות בבורסה. ההחלטה גובשה בעקבות עשור מאתגר שבו המיזוג הגדול - מבית היוצר של וורן באפט וקרן ההשקעות 3G - נכשל להחיות את הצמיחה ולייצר את החסכונות שהובטחו לציבור המשקיעים.

40 שנה לגילוי הטיטאניק | המשימה הסודית מאחורי חיפוש הספינה העתיקה אבישי לוי | 23:20