לאחר עשור: ענקית המזון קראפט-היינץ מתפצלת - הסוף לאיחוד הענק

חברת קראפט-היינץ, מהחברות הבולטות בתעשיית המזון העולמית, הודיעה כי תתפצל לשתי חברות עצמאיות ונסחרות בבורסה. ההחלטה גובשה בעקבות עשור מאתגר שבו המיזוג הגדול - מבית היוצר של וורן באפט וקרן ההשקעות 3G - נכשל להחיות את הצמיחה ולייצר את החסכונות שהובטחו לציבור המשקיעים.
קראפט-היינץ סבלה מירידת רווחיות עקבית, תנודות בערך המניה, ואובדן אמון מצד הצרכנים שהעדיפו מותגים טריים או מוצרים זולים יותר. על רקע זה, ההנהלה החליטה לאמץ את המגמות האחרונות בענף - מעבר להתמקדות ומיקוד אסטרטגי - ולפצל את החברה לשתי יחידות: "Global Taste Elevation Co." שתאגד מותגים צומחים דוגמת Heinz, פילדלפיה וקראפט מקרוני וגבינה, ו-"North American Grocery Co." שתתמקד במותגים מסורתיים כולל אוסקר מאייר, Kraft Singles ולנ'צבלס.
הפיצול מתוכנן להתרחש במחצית השנייה של 2026. הנהלת החברה הביעה תקווה שהמהלך יאפשר לכל אחת מהחברות החדשות לפתח אסטרטגיות ניהול והשקעה נפרדות, ולהשיג יותר ערך עבור בעלי המניות. מנכ"ל קראפט-היינץ, קרלוס אברמס-ריברה, יעמוד בראש חטיבת מוצרי המזון בצפון אמריקה, ומנכ"ל נוסף ימונה לחטיבה הגלובלית.
דבר הפיצול משתלב במגמה עולמית בקרב חברות מזון גדולות, שמעדיפות להתפצל ולטפל בשווקים בולטים בנפרד. דוגמא מובהקת לכך היא פיצול חברת קלוֹג בשנה שעברה, מהלך שתוצאותיו היו צמיחה בערך כל אחת מהחברות החדשות בניגוד לקראפט-היינץ שירדה בערכה.
