כיכר השבת
לקראת הורדת הרבית? 

מדד המחירים הפתיע והאינפלציה ירדה משמעותית | אלו ההשלכות 

מדד המחירים לצרכן ירד בצורה משמעותית, בהשוואה לשנה הקודמת ובשל כל  קצב האינפלציה השנתי ירד ל-2.5% - צעד שעשוי להביא להורדת הריבית לראשונה מאז תחילת המלחמה | מחירי הדיור ירדו ב-0.6%, והעלייה השנתית אף התמתנה (כלכלה)

חנות מכולת | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בנק ישראל יחליט על הורדת הרבית? היום (רביעי) התפרסם כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט 2025. כאשר במהלך 12 החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-3.2%, תרבות ובידור שירד ב-2.4%, תחבורה ותקשורת שירד ב-2.2%, מזון שירד ב-0.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.3%, שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה שירדו ב-0.2%, כל אחד. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-3.5%, שכר דירה ובריאות שעלו ב-0.3%, כל אחד.

שכר דירה

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.3%.

מדד מחירי הדירות

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר בחודש ספטמבר 2025 ללא שינוי ועמד על 100.4 נקודות (הבסיס: יולי 2025 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-4.2%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.1%.

במהלך -12 החודשים האחרונים, עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.1% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.3% וחומרים ומוצרים ב-2.1%. מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש ספטמבר 2025 ב-0.2% .

שינוי במחירי שוק הדירות

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.6%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.0%), צפון (0.2%-), חיפה (0.4%-), מרכז (1.8%-), תל אביב (0.9%-) ודרום (0.8%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.2%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.7%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (8.4%), ירושלים (4.2%), חיפה (3.7%) ודרום (2.8%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (2.9%) ותל-אביב (1.5%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-0.5%.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצרכנות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר