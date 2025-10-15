מדד המחירים הפתיע והאינפלציה ירדה משמעותית | אלו ההשלכות 

חנות מכולת | אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

בנק ישראל יחליט על הורדת הרבית? היום (רביעי) התפרסם כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט 2025. כאשר במהלך 12 החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%.