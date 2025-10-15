מדד המחירים הפתיע והאינפלציה ירדה משמעותית | אלו ההשלכות 

בנק ישראל יחליט על הורדת הרבית? היום (רביעי) התפרסם כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט 2025. כאשר במהלך 12 החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-3.2%, תרבות ובידור שירד ב-2.4%, תחבורה ותקשורת שירד ב-2.2%, מזון שירד ב-0.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.3%, שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה שירדו ב-0.2%, כל אחד. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-3.5%, שכר דירה ובריאות שעלו ב-0.3%, כל אחד.
שכר דירה
בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.3%.
מדד מחירי הדירות
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר בחודש ספטמבר 2025 ללא שינוי ועמד על 100.4 נקודות (הבסיס: יולי 2025 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-4.2%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.1%.
במהלך -12 החודשים האחרונים, עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.1% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.3% וחומרים ומוצרים ב-2.1%. מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש ספטמבר 2025 ב-0.2% .
שינוי במחירי שוק הדירות
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.6%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.0%), צפון (0.2%-), חיפה (0.4%-), מרכז (1.8%-), תל אביב (0.9%-) ודרום (0.8%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.2%.
בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.7%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (8.4%), ירושלים (4.2%), חיפה (3.7%) ודרום (2.8%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (2.9%) ותל-אביב (1.5%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-0.5%.
