המדריך שהופץ ( צילום: מסך )

המתיחות במיצרי טייוואן ניצבת בלב הדיון הבינלאומי, כאשר הרפובליקה העממית של סין מפעילה לחץ צבאי ופוליטי מתמיד על טייוואן הדמוקרטית. גורמים רשמיים בטייוואן מתארים את המציאות לא רק כהיערכות של סין ל"יום פלישה", אלא כהתמודדות עם "כפייה יומיומית" - מכלול טקטיקות מצדה של סין מתחת לסף המלחמה הכוללת.

בין היתר מתקפות סייבר, חבלה בכבלי תקשורת תת-ימיים, מסעות דיסאינפורמציה, והפעלת סנקציות כלכליות שמטרתן לערער את היציבות. עם זאת, חשוב לציין כי סקרים מראים שרוב אזרחי טייוואן (61%) רואים פלישה כבלתי סבירה בחמש השנים הקרובות. על רקע האיום המתפתח הזה והצורך לחזק את החוסן החברתי, ממשלת טייוואן, באמצעות משרד ההגנה הלאומי, החלה במהלך חסר תקדים: הפצת מיליוני עותקים של "מדריך החירום להגנה כוללת" המדריך נועד לספק לציבור הרחב מידע חיוני שיאפשר להם לשרוד ולסייע לעצמם במקרה של מלחמה או אסון משמעותי.

המדריך על מכבש הדפוס ( צילום: מסך )

הוא מופץ ליותר מ-9.8 מיליון תיבות דואר ברחבי המדינה, כחלק מהמאמץ לחזק את הנחישות הציבורית להגן על עצמה ולצמצם את סיכוני הפלישה על ידי העלאת העלויות עבור התוקף הפוטנציאלי.

המדריך מתמקד בתרחישים קריטיים, החל מהכנות לשעת חירום - הכוללות הנחיה להכנת ערכות חירום אישיות (תרמיל, מזון ומים בכמות מתונה, פנס, תרופות אישיות ומכשירי קשר/רדיו ניידים), ועד להכנה של מזון ומים בבית ליותר משלושה ימים. הוא מפרט כיצד לזהות מקלטים קרובים, כולל 89,405 מקלטים רשומים, וכן בתי חולים ומרכזי סיוע לעקורים פנימיים.

אך החלק המרתק והמצמרר ביותר במדריך הוא הטיפול באיום הלוחמה הקוגניטיבית וההיערכות למפגש עם כוחות אויב.

התמודדות עם טילים מתוך המדריך ( צילום: מסך )

המדריך מזהיר באופן מפורש כי יש לראות בכל טענה על כניעת הממשלה או תבוסת הצבא הלאומי כמידע כוזב, ומדגיש כי זוהי טקטיקה של האויב שמטרתה לערער את מורל הציבור.

האזרחים מונחים לנהוג בזהירות רבה, ליישם את עקרון "שלושת הלאווים ואחד החובה" נגד דיסאינפורמציה (לא ליצור, לא להאמין בקלות, לא להעביר, וחובה לוודא), ואף לזהות תמונות מזויפות. במקרה של מפגש עם חיילי אויב, ההנחיה היא להאט, לא להגיב בעודף רגש, לא להתגרות בהם במילים או במעשים, ולשמור על רוגע כדי להגביר את סיכויי ההישרדות.

ההנחיות כוללות גם תגובה למתקפות טילים, פיצוצים, תקיפות כימיות וקרינה, ואף מנחות מה לעשות במקרה של ניתוק תקשורת נרחב או כשל במערך חלוקת המזון הממשלתי.

ממדריך המשלב בין פרקטיקות של הישרדות אזרחית (כמו הכנת מזון ואיתור מחסה) לבין נחישות איתנה להילחם (כולל אזהרות נגד תעמולת כניעה), משקף את המאמץ הכולל בטייוואן לחזק את "החוסן" של כלל האוכלוסייה. ומי יודע אולי לקראת פלישה ממשית מצד סין.