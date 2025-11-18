כיכר השבת
היסטריה עולמית

כמו מגדל קלפים: עשרות אתרי חדשות ותוכן ברחבי העולם - קרסו; זו הסיבה

אתרים רבים, כולל רשתות חברתיות מרכזיות, חוו נפילה לאחר תקלה בספקית ה-CDN קלאודפלייר • החברה מספקת טכנולוגיות ליבה להגנה מפני סייבר ולטיפול בעומסים • קלאודפלייר מדווחת: "השירותים חוזרים לפעול, אך ייתכנו שיבושים נוספים" (בעולם, טכנולוגיה)

1תגובות

אתרי רבים ברחבי העולם חוו נפילה בשעה האחרונה בשל תקלה טכנית חמורה אצל ספקית ה-CDN (רשת אספקת התוכן) הגדולה, קלאודפלייר. למרות שמרבית האתרים הספיקו לחזור לאוויר, האירוע העלה שוב שאלות בנוגע לרמת הריכוזיות של תשתיות הליבה של הרשת.

הודעת שגיאה עלתה בעשרות אתרים מוכרים וגדולים, בהם רשתות חברתיות מרכזיות, אתרי ביקורות סרטים ואף אתרים שנועדו במיוחד לדווח על נפילתם של אתרי אינטרנט אחרים.

קלאודפלייר: תשתית הליבה שקרסה

קלאודפלייר היא למעשה תשתית אינטרנט חיונית שמספקת טכנולוגיות ליבה שונות לגלישה רציפה. בין היתר, היא מספקת כלים שמגנים על אתרים מפני מתקפות סייבר ומבטיחים שהם יישארו זמינים גם תחת עומס גולשים כבד. קריסתה גרמה אפוא לשיתוק רשתי חלקי ומיידי.

החברה מדווחת: השירותים חוזרים בהדרגה

החברה דיווחה כי היא חוקרת את נסיבות התקלה, ומאז פרסמה עדכון המצביע על שיפור במצב: "אנחנו רואים שהשירותים חוזרים לפעול, אבל ייתכן שלקוחות עדיין יחוו שיבושים בתדירות גבוהה מהרגיל, משום שאנחנו ממשיכים במאמצי התיקון שלנו", נמסר מטעם החברה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
השיבושים בכיכר השבת זה גם קשור לזה?
רוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר