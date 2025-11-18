אתרי אינטרנט רבים ברחבי העולם חוו נפילה בשעה האחרונה בשל תקלה טכנית חמורה אצל ספקית ה-CDN (רשת אספקת התוכן) הגדולה, קלאודפלייר. למרות שמרבית האתרים הספיקו לחזור לאוויר, האירוע העלה שוב שאלות בנוגע לרמת הריכוזיות של תשתיות הליבה של הרשת.

הודעת שגיאה עלתה בעשרות אתרים מוכרים וגדולים, בהם רשתות חברתיות מרכזיות, אתרי ביקורות סרטים ואף אתרים שנועדו במיוחד לדווח על נפילתם של אתרי אינטרנט אחרים.

קלאודפלייר: תשתית הליבה שקרסה

קלאודפלייר היא למעשה תשתית אינטרנט חיונית שמספקת טכנולוגיות ליבה שונות לגלישה רציפה. בין היתר, היא מספקת כלים שמגנים על אתרים מפני מתקפות סייבר ומבטיחים שהם יישארו זמינים גם תחת עומס גולשים כבד. קריסתה גרמה אפוא לשיתוק רשתי חלקי ומיידי.

החברה מדווחת: השירותים חוזרים בהדרגה

החברה דיווחה כי היא חוקרת את נסיבות התקלה, ומאז פרסמה עדכון המצביע על שיפור במצב: "אנחנו רואים שהשירותים חוזרים לפעול, אבל ייתכן שלקוחות עדיין יחוו שיבושים בתדירות גבוהה מהרגיל, משום שאנחנו ממשיכים במאמצי התיקון שלנו", נמסר מטעם החברה.