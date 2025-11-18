כיכר השבת
טיסת העתיד מעבר לפינה

טיסה של 10 דקות: לא תאמינו באיזה מחיר סין משווקת חופשה בחלל

תאגיד החלל הממשלתי בסין חשף חבילה מסחרית במחיר התחלתי של 140,000 דולר שכוללת הגעעה לחלל תוך 10 דקות • היעד: להפוך למעצמת חלל עולמית עד 2050 והטסת אלף נוסעים בשנה (בעולם, טכנולוגיה)

חללית פרטית לחופשה בחלל (צילום: צילום מסך מהטלויזיה הסינית )

תאגיד התעופה והחלל הממשלתי של סין חשף השבוע את תוכנית התיירות המסחרית הראשונה שלו לחלל, במסגרת יריד טכנולוגיה גדול במדינה. ההכרזה עוררה הדים עולמיים, שכן סין מציבה רף מחיר נמוך באופן דרמטי מזה שמציעות החברות המערביות.

המחיר המפתיע: כרטיס בפחות מחצי מיליון שקלים

הכרטיסים לטיסות הראשונות של התאגיד הסיני יתחילו במיליון יואן, המקבילים לכ-140,000 דולרים.

השוואה מול המתחרים: חברות אמריקאיות מובילות דוגמת ספייס איקס ובלו אוריג'ין מציעות טיסות חלל במחירים שנעים בין מיליון יורו ומעלה, ואף עד 55 מיליון דולר לטיסות ארוכות יותר.הזדמנות נדירה: המחיר הסיני הנמוך באופן משמעותי, ששווה לכ-520 אלף שקלים בלבד, צפוי לשנות את שוק תיירות החלל באופן מהותי, ולהפוך את החוויה לנגישה הרבה יותר.

הטיסות שאותן מציעים הסינים הן טיסות קצרות, שצפויות להימשך כ-10 עד 15 דקות בלבד. התאגיד שואף להתחיל בשיגורים כבר בקיץ 2026, תאריך שמגדיר צומת קריטי לתוכנית החלל של המדינה.

חללית פרטית לחלל (צילום: צילום מסך )

התחרות הפנימית והיעד הלאומי

התאגיד הממשלתי אינו לבד במערכה. חברות סיניות פרטיות נוספות מנסות להצטרף למיזם. חברת חלל אחת כבר מכרה שני מקומות בטיסה מתוכננת לשנת 2027, כל אחד במחיר של 1.5 מיליון יואן (יקר יותר מהממשלתי).

"קצב שיגורים גבוה יותר יוביל להפחתת עלויות ולהפצת טכנולוגיות", טוען נציג של אחת החברות הפרטיות.

לדברי נציגי התאגיד הסיני, המדינה מעוניינת להפוך למעצמת חלל עולמית עד שנת 2050, כאשר תיירות החלל מהווה חלק מרכזי בתוכנית. היקף ענף החלל במדינה צפוי להגיע עד סוף שנת 2025 לשווי של כ351 מיליארד דולרים.

אנליסטים מעריכים כי התחרות האמיתית בין סין לארצות הברית תיקבע לפי יכולתן של המדינות למצוא פתרונות לשימוש חוזר בטילים (טילים רב-פעמיים), אשר יוזילו את עלויות הטיסה באופן דרמטי. על פי הערכות, חברות התיירות הסיניות יוכלו להטיס עד 1,000 איש בשנה בתוך עשור אחד.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

