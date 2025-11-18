טיסה של 10 דקות: לא תאמינו באיזה מחיר סין משווקת חופשה בחלל

תאגיד התעופה והחלל הממשלתי של סין חשף השבוע את תוכנית התיירות המסחרית הראשונה שלו לחלל, במסגרת יריד טכנולוגיה גדול במדינה. ההכרזה עוררה הדים עולמיים, שכן סין מציבה רף מחיר נמוך באופן דרמטי מזה שמציעות החברות המערביות.

המחיר המפתיע: כרטיס בפחות מחצי מיליון שקלים

הכרטיסים לטיסות הראשונות של התאגיד הסיני יתחילו במיליון יואן, המקבילים לכ-140,000 דולרים.

השוואה מול המתחרים: חברות אמריקאיות מובילות דוגמת ספייס איקס ובלו אוריג'ין מציעות טיסות חלל במחירים שנעים בין מיליון יורו ומעלה, ואף עד 55 מיליון דולר לטיסות ארוכות יותר.הזדמנות נדירה: המחיר הסיני הנמוך באופן משמעותי, ששווה לכ-520 אלף שקלים בלבד, צפוי לשנות את שוק תיירות החלל באופן מהותי, ולהפוך את החוויה לנגישה הרבה יותר.

הטיסות שאותן מציעים הסינים הן טיסות קצרות, שצפויות להימשך כ-10 עד 15 דקות בלבד. התאגיד שואף להתחיל בשיגורים כבר בקיץ 2026, תאריך שמגדיר צומת קריטי לתוכנית החלל של המדינה.