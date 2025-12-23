70% מההשקעות בהייטק זרמו לשני תחומים בלבד ב-2025

שוק ההייטק הישראלי רשם התאוששות דרמטית ב־2025, עם גיוסי הון בהיקף כולל של 15.6 מיליארד דולר - זאת למרות השנה הקשה ביותר ביטחונית מאז 2023. על פי נתוני הדוח השנתי של עמותת Startup Nation Central, שהתפרסם ב־21 בדצמבר, מספר העסקאות צנח ל־717 בלבד - הנתון הנמוך ביותר בעשור האחרון - אך ההשקעה החציונית לחברה קפצה ב־67% לשיא של 10 מיליון דולר. המשמעות: המשקיעים משקיעים בפחות חברות, אך בשיעורים גדולים יותר משמעותית.

המגמה משקפת שינוי עומק בהתנהגות ההון: המעבר להשקעות "בבשלות גבוהה ובאמון גבוה". כמחצית מההון שגויס השנה התרכז בעסקאות ענק בהיקף העולה על 100 מיליון דולר. במקביל, שוק הרכישות והאקזיטים רשם פעילות שיא עם כ־150 עסקאות בהיקף כולל של 74.3 מיליארד דולר. שתי הרכישות הגדולות בהיסטוריה של ההייטק הישראלי התרחשו השנה - Google רכשה את חברת הסייבר Wiz תמורת 32 מיליארד דולר, ו־Palo Alto Networks רכשה את CyberArk בעסקה של 25 מיליארד דולר. גם בניכוי שתי הענקיות הללו, שווי עסקאות ה־M&A עלה ב־12% לעומת 2024.

בינה מלאכותית וסייבר מובילים את ההון

תחומי הסייבר והבינה המלאכותית משכו יחד כ־70% מההשקעות הכוללות. בתחום הסייבר לבדו זרמו 4.1 מיליארד דולר, כשהיקף העסקה החציוני הגיע ל־20 מיליון דולר - פי שניים מהשוק העסקי-תעשייתי הכללי. חברת הסייבר Cyera בלטה השנה עם שני סבבי גיוס בסכום מצטבר של כ־940 מיליון דולר, שהביאו אותה לשווי של 9 מיליארד דולר.

גם שוק ההנפקות הציבוריות התעורר מחדש לאחר תקופה ממושכת של קיפאון. חברות ישראליות גייסו 10.3 מיליארד דולר דרך הנפקות ועסקאות המרה. בין הבולטות: Navan, שהונפקה באוקטובר לפי שווי של 6.2 מיליארד דולר; חברת תחבורה חכמה Via, שגייסה 493 מיליון דולר בספטמבר; ופלטפורמת הפינטק eToro, שיצאה להנפקה במאי בשווי 5.5 מיליארד דולר.

הזדמנות לרוכשים אסטרטגיים - גם בזמן מלחמה

כל זאת התרחש על רקע המלחמה המתמשכת עם חמאס, שפרצה באוקטובר 2023, והמתיחות הגוברת עם איראן שהביאה לעימות בן 12 ימים בקיץ 2025. מנכ"ל Startup Nation Central, אבי חסון, אמר כי "כאשר אנו רואים ענקיות כמו Nvidia שמכפילות את הנוכחות הפיזית והמחקרית שלהן בישראל, לצד שיא של עשרות מיליארדי דולרים ברכישות, זה מוכיח שישראל אינה רק מקור חדשנות - היא עוגן עולמי לטכנולוגיות קריטיות כמו בינה מלאכותית וסייבר."

חברות אמריקאיות הובילו את גל הרכישות עם נתח של 51% מכלל העסקאות, אך נרשמה עלייה חדה בעסקאות "כחול־לבן" שבהן חברות ישראליות רוכשות חברות מקומיות אחרות - מגמה שעלתה ל־35% מסך הפעילות. לדברי יריב לוטן, סמנכ"ל מוצר ונתונים ב־Startup Nation Central, "בעוד שיזמים צעירים מתקשים יותר לגייס הון, התאגידים הבינלאומיים פועלים הפוך לגמרי - הם רוכשים את הדור הבא של מנועי ה־R&D שלהם מתוך ישראל."

נתוני הסיכום הסופיים לשנת 2025 צפויים להתעדכן בינואר, אך כבר כעת הם מצביעים על מגמה מובהקת: ההון הגלובלי חוזר בהיקף שיא לישראל - גם בתוך סביבה מלחמתית, עם אמון מחודש בכוח היצירה, המחקר והחדשנות המקומיים.