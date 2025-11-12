חשבתם לקנות רכב חשמלי? חשוב שתדעו שתעריף המס צפוי לזנק בקרוב

רשות המסים פרסמה היום (רביעי) להערות הציבור צווים לקביעת שיעור מס הקניה המופחת לרכבים חשמליים, מס היוקרה על רכבים שמחירם לצרכן גבוה מ-300 אלף ש"ח, ושיעור ההפחתה בשווי שימוש לרכבים היברידיים ופלאג-אין הניתנים לעובד על ידי מקום העבודה.

בהתאם לצווים שפורסמו, שיעור מס הקניה על רכב חשמלי יעמוד במהלך שנת 2026 על שיעור של 52% עד לתקרת הטבה של 30 אלף ש"ח, וזאת לעומת 45% עד לתקרת הטבה של 35 אלף ש"ח בשנת 2025.

בהודעת רשות המסים נאמר כי על מנת לסבסד את הפחתת המס על רכבים חשמליים, מוצע כי יוארך תוקפו של המתווה שעמד בתוקף בשנה האחרונה, לפיו הפחתות מס בגין הציון הירוק של רכבים שאינם חשמליים יצומצמו בסכום קבוע של 750 ש"ח, ותוספות מס בגין הנ"ל יורחבו בסכום קבוע של 750 ש"ח.

בנוסף מוצע לקבוע כי מס היוקרה שחל כיום על רכבים שמחירם לצרכן גבוה מ-300 אלף ש"ח, אשר תוקפו יפוג ב-1 בינואר 2026, יהפוך למס קבוע.

ומה לגבי היברידי ופלאג אין? הרשות מציעה להאריך את תוקפם של סכומי ההפחתה בשווי השימוש של רכבים צמודים מסוג רכב חשמלי. בהתאם לפקודת מס הכנסה, יש לבצע זקיפת מס בגין שווי השימוש ברכב צמוד הניתן לעובד ממקום העבודה. קביעת שווי השימוש מבוססת לפי 2.48% ממחירו של רכב חדש (עבור רכבים שנרשמו לתנועה לאחר ה-1 בינואר 2010).

עבור רכבים בעלי הנעה מתקדמת, נקבעו שיעורי הפחתה לשווי השימוש, מכיוון שרכבים אלה יקרים יותר מרכב רגיל אך חסכוניים יותר בשימוש השוטף, ולכן שיעור הזקיפה הרגיל מייצר עבורם תוצאה שאינה משקפת נכונה את העלות הכלכלית של השימוש הפרטי ברכבים אלה.

בשנת 2022, עודכנו סכומי ההפחתה בהוראת שעה עד לתום שנת 2025. הסכומים האמורים מעודכנים בכל שנה בהתאם לעליית המדד, ובשנת 2025 סכומם עומד על 560 ש"ח עבור רכב היברידי, 1,130 ש"ח עבור רכב פלאג-אין ו-1,350 ש"ח עבור רכב חשמלי.

כעת רוצים ברשות המיסים להאריך את תוקפם של הסכומים הללו עד סוף שנת 2028. עלות הצעד לקופת המדינה מוערכת בכ-260 מיליון ש"ח לשנה ובצו מצוין כי יש למצוא עדיין פעולה מאזנת בתנאי להארכת תוקפם של הסכומים.