תומר כהן, מנכ״ל Wolt ישראל: ״המענק נועד לתת לאותו בעל עסק סכום מיידי לחשבון - בלי ביורוקרטיה ואותיות קטנות - כדי שיוכל לחזור לעצמו ולהשתקם כמה שיותר מהר״.

עם תחילת מבצע ״שאגת הארי״ החליטה וולט להעמיד מענקי סיוע בסך 10,000 ש״ח לבתי עסק הפעילים בפלטפורמה שנפגעו באופן ישיר מירי הטילים ושנגרם להם נזק פיזי ממשי כגון חלונות שבורים או קירות שניזוקו. המענקים צפויים לעבור לבתי העסק בתוך ימים ספורים מרגע האישור, במסגרת סבב התשלומים הקרוב, וזאת כדי לאפשר להם לחזור לפעילות במהירות ולפתוח מחדש את שעריהם.

תהליך הגשת הבקשה קצר, פשוט, ללא בירוקרטיה ומלווה אישית על ידי מנהלי הלקוחות, כדי להקל על בעלי העסקים.

ב-Wolt מדגישים כי לצד הסיוע המיידי, החברה ממשיכה להפעיל את הפלטפורמה, כדי לאפשר לעסקים להמשיך לפעול, להגיע ללקוחות חדשים ולספק מזון ומצרכים חיוניים ולשמור על שגרה גם בתקופה מורכבת זו. עבור עסקים קטנים רבים, היכולת להמשיך לקבל הזמנות ולהגיע ללקוחות דרך הפלטפורמה היא קריטית לשמירה על העסק בתקופה כזו של חוסר ודאות. לצד זאת, ישנם עסקים שספגו פגיעה פיזית משמעותית עד כדי השבתה זמנית של הפעילות. עבורם, כאשר אין אפשרות להמשיך לפעול ולהכניס, המענק המיידי נועד לספק רשת ביטחון ראשונית ולאפשר התחלה מהירה של תיקון ושיקום, עד לחזרה מלאה ומהירה לפעילות.

זו הפעם השנייה ש-Wolt בוחרת לתמוך בבתי העסק שעל הפלטפורמה ולהעניק מענקי חירום לעסקים שנפגעו. בפעם הקודמת, במהלך מבצע ״עם כלביא״, העניקה החברה סיוע דומה למעל 120 עסקים שספגו נזק ישיר. אז עלה בבירור כי מעבר להיבט הכלכלי, התמיכה המהירה העניקה תחושת שותפות אמיתית ברגעי חוסר ודאות.

בנוסף, Wolt מקימה קרן סיוע ייעודית לשליחים שביתם נפגע במסגרת האירועים, במסגרתה יוענק מענק חירום בסך 5,000 ש״ח. המענק מיועד לספק רשת ביטחון ראשונית ולאפשר התארגנות מהירה בתקופה מורכבת זו.

תומר כהן, מנכ״ל Wolt: ״חלק מהאחריות שלנו בימים כאלה הוא להיות שם לצד השותפים שלנו ברגעים הכי קשים. אנחנו עובדים קשה כדי להישאר פתוחים ולתת שירות עבור בתי עסק שרוצים להמשיך לקבל הזמנות ולהגיע ללקוחות. אבל מה קורה כשעסק נפגע מטיל והוא כבר לא יכול לפתוח? המענק נועד לתת עזרה כלכלית ראשונה על ידי סכום מיידי שיועבר לחשבון של בתי העסק - בלי ביורוקרטיה ואותיות קטנות - כדי שיוכלו לחזור לעצמם ולהשתקם כמה שיותר מהר.״