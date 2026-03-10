בעקבות המלחמה: בנק לאומי מציע שירות חדש לבנות ובני 80+

הלקוחות יוכלו ליצור קשר עם מוקד ייעודי הזמין 24 שעות ביממה, שמספרו 5882*, ולתאם ביקור בית של בנקאי או בנקאית מקצועיים, אשר יוכלו לסייע להם בזמן אמת לבצע מגוון פעולות בנקאיות. השירות יינתן בכל רחבי הארץ.

בנוסף לשירות זה, יפעיל לאומי את סניף הבנק הנייד שלו. הסניף מופעל על ידי בנקאים מקצועיים ומיומנים ברחבי הארץ. הוא מצויד במכשירים דיגיטליים וניתן לבצע בו פעולות בנקאיות פיזיות כמו משיכת מזומן, הפקדת שיקים ופעולות נוספות.

השירות החדש "בנקאי עד הבית" מצטרף למהלך החברתי המשמעותי עליו הכריז הבנק בשבוע שעבר: פרויקט לאומי "מקום בטוח". במסגרת המיזם מימן לאומי אלפי חדרי מלון ברשת מלונות פתאל עבור בנות ובני 80 פלוס שאין להם מרחב מוגן נגיש.

איל אפרת, ראש החטיבה הבנקאית בלאומי: "המלחמה נמשכת ימים ארוכים והציבור הרחב מקיים באופן מעורר השתאות שגרת חיים בצל האירועים האזעקות. עם זאת, ישנה אוכלוסייה שמתקשה יותר לנהל שגרה, שעבורה יציאה מהבית אינה פשוטה וכרוכה במאמץ רב. שירות בנקאי עד הבית נועד להקל עליהם ולאפשר להם לבצע פעולות בנקאיות מבלי שיצטרכו לצאת מביתם. אנחנו בלאומי נמשיך לדאוג לאוכלוסיית הגיל השלישי ולסייע לה ככל שניתן".