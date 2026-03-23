בשורה להורים ולמטפלות: אושר מתווה הפיצויים וההחזרים למעונות

משרד האוצר וארגוני מעונות היום המוכרים (מעונות הסמל) הגיעו לסיכום על סיוע מהמדינה לתקופת המלחמה, במטרה לתת מענה לאתגרים הכלכליים ולשמור על יציבות מעונות הסמל המפוקחים לגיל הרך.

הסיכום נשען על מתווה הפיצוי לעסקים והחל"ת במימון המדינה, והוא נועד להעניק ודאות כלכלית להורים ולצוותים, ולהבטיח את חזרת המעונות המפוקחים לפעילות מיד כשהנחיות פיקוד העורף יאפשרו זאת.

על פי הסיכום, משרד האוצר יעביר מקדמות שיאפשרו תשלום למטפלות.

עיקרי הסיכום:

החזר כספי להורים: מתוך הבנת הנטל הכלכלי על המשפחות, הוסכם כי רובם המכריע של תשלומי ההורים בגין התקופה שבה המעונות לא פעלו יוחזר אליהם.

שכר המטפלות: משרד האוצר יעביר לארגונים מקדמות באופן מיידי כדי לאפשר תשלום למטפלות. במסגרת הסיכום, יינתן מענה לשכר המטפלות באמצעות דמי החל״ת לצד מענים נוספים.

רציפות תפקודית: הזרמת כספי הסבסוד והמקדמות תעניק לארגונים גמישות תזרימית, ותבטיח את היערכות המעונות לחזרה מהירה לפעילות מלאה, כפוף להנחיות פיקוד העורף.

במשרד האוצר אומרים כי הסיכום מקיים את עקרונות המתווה שגובש לעסקים ולעובדים במשק, וכי המדינה למעשה מקיימת אותו ביחס לעובדי המעונות.

שלום נגר יו"ר חלמיש: "אנו מברכים על המתווה שהושג לאחר שפעלנו בארגון חלמי"ש יחד עם פורום הארגונים מתוך דאגה להחזר מירבי להורים, בד בבד עם דאגה כנה למפעילים ולמען הבטחת שכר צוותי מעונות היום. התרענו כבר בראשית המבצע בפני כלל הגורמים, כולל משרד החינוך שקולו נדם - אך רק כעת נרשמה היענות מצד משרד האוצר ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא. אנו שמחים על כך שהמפעילים יוכלו לשלם בהקדם למטפלות את שכרן ובוודאי בתקופה לחוצה כלכלית של ערב החג. נמשיך לפעול לטובת מעונות היום והארגונים המפעילים לכל אורך הדרך".