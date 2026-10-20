ג'ילי בהטבה חסרת תקדים: 3 שנות טעינה חשמלית מתנה!

במסגרת המהלך, שהושק לראשונה ב-1 באוקטובר, רוכשי GEELY E5 הקרוסאובר המשפחתי החשמלי של החברה, אשר יצטרפו למסלול החשמל הייעודי של סופר פאוור יהיו זכאים לזיכוי עבור צריכת החשמל הביתית בין השעות 23:00 ל-07:00, בכל ימות השבוע, עד לתקרה של 250 קוט"ש בחודש, למשך 36 חודשים.
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בשונה מהטבות טעינה בעמדות ציבוריות המהלך מאפשר ליהנות מההטבה ישירות בחשבון החשמל הביתי, ללא תלות ברשת טעינה מסוימת.
רונן יבלון, מנכ"ל GEELY ישראל אומר "המעבר לרכב חשמלי הופך יותר ויותר גם להחלטה כלכלית. שיתוף הפעולה מאפשר לנו להעניק ללקוחות ערך ממשי וראשון מסוגו בדמות טעינה ביתית בשעות הלילה ללא עלות למשך שלוש שנים".
דודי לנדסמן, מנכ"ל שותפות החשמל סופר פאוור, מציין כי המסלול החדש מותאם במיוחד לשגרת הטעינה הביתית וממחיש את אפשרויות החיסכון שמציעה רפורמת החשמל.
הדגם הראשון המשתתף במהלך הוא GEELY E5 - קרוסאובר חדשני בעל טעינה חשמלית המציע מרחב פנימי נדיב, טכנולוגיה מתקדמת וטווח נסיעה של עד 475 ק"מ. הדגם מצויד במסך מולטימדיה בגודל 15.4 אינץ' עם ממשק בעברית וזכה לציון המרבי של חמישה כוכבים במבחני הבטיחות Euro NCAP ו- ANCAP.
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* ההטבה כפופה לתקנון ולתנאי הזכאות המלאים. לצורך מימושה נדרשים, בין היתר, הצטרפות למסלול החשמל הייעודי של סופר פאוור, מונה חשמל חכם ורישום הלקוח כצרכן החשמל במקום שבו מתבצעת הטעינה. ההטבה ניתנת למשך 36 חודשים ועד לתקרה של 250 קוט"ש בכל חודש חיוב, בכפוף לתקרות השימוש וליתר התנאים המפורטים בתקנון.