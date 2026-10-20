ג'ילי בהטבה חסרת תקדים: 3 שנות טעינה חשמלית מתנה! ( צילום: באדיבות המצלם )

במסגרת המהלך, שהושק לראשונה ב-1 באוקטובר, רוכשי GEELY E5 הקרוסאובר המשפחתי החשמלי של החברה, אשר יצטרפו למסלול החשמל הייעודי של סופר פאוור יהיו זכאים לזיכוי עבור צריכת החשמל הביתית בין השעות 23:00 ל-07:00, בכל ימות השבוע, עד לתקרה של 250 קוט"ש בחודש, למשך 36 חודשים.