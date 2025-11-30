מהפכה של נגישות, שקיפות ומידע: הגמ"ח המרכזי משיק שירות חדשני ופורץ דרך, המסמן ציון דרך משמעותי בעולם הגמ"חים: האזור האישי – ממשק דיגיטלי מתקדם באתר הגמ"ח, המאפשר לכל חבר לקבל באופן עצמאי, מיידי ומאובטח את מלוא הנתונים האישיים שלו. ניתן לצפות במצב ההלוואות, היסטוריית התשלומים, זכאויות, נתוני הפיקדונות והיחידות. אפשר לקיים התנהלות מלאה מול הגמ"ח – ללא המתנה וללא צורך בפנייה טלפונית.

הגמ"ח המרכזי, הגמ"ח הגדול בישראל המסייע בחיסכון נכון ובהלוואות לנישואי הילדים, ממשיך להוביל ולהיות החלוץ בתחום באמצעות פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ושירות ברמה הגבוהה ביותר. השקת השירות התאפשרה לאחר חודשים ארוכים של פיתוח מעמיק, השקעת משאבים רחבה ושיתוף פעולה עם מומחי תוכנה ואבטחה מהמובילים בישראל. מטבע הדברים, התקופה הקרובה תהיה תקופת הרצה שבה יתקיים מעקב אחרי תקינות המערכת.

במסגרת הפרויקט בוצע ריכוז של כלל הנתונים הרלוונטיים של חברי הגמ"ח, תוך כדי שמירה קפדנית על אבטחת מידע מתקדמת. המידע הונגש בממשק נוח וברור, המאפשר לכל אחד לקבל תמונה מלאה של מצבו הפיננסי בגמ"ח – וכל זאת בלחיצת כפתור.

@גישה מהירה ובטוחה

הכניסה לאזור האישי מתבצעת בלשונית מיוחדת באתר הגמ"ח או באמצעות עמדות 'נדרים פלוס' הפרוסות ברחבי הארץ, וכן דרך אתר 'נדרים פלוס'. תהליך הזיהוי כולל שיחה חוזרת אוטומטית למספר הטלפון של הלקוח, ולאחריה הזדהות באמצעות ארבע הספרות האחרונות של המספר המחייג.

האזור האישי מציג בפני המשתמשים פירוט מלא של תרומות, הלוואות, מועדי ותנאי ההחזר, נתוני פיקדונות – כולל יתרות עדכניות, רשימת הילדים המצורפים לתוכניות, גילים, מסלולים, כמות היחידות, מה שולם ומה נותר, אפשרות להפקת דו"ח מלא ומסודר למחשב האישי וגרפים ברורים המציגים את התשלומים הצפויים בשנים הקרובות ואת השינויים הצפויים בהם.

השירות החדש מאפשר לפתוח פנייה ישירה מהאזור האישי בכל נושא: הפקדות, הלוואות, בקשות חדשות, בירורים ועוד. המערכת מציגה בכל רגע נתון את סטטוס הטיפול בפנייה – ללא צורך במיילים וללא המתנה טלפונית.

נוסף על כך, בעלי זיקה לחשבון יכולים לקבל גישה מותאמת למידע. ילדים שהפיקדונות רשומים על שמם יכולים להזדהות באמצעות מספר הזהות שלהם, וערבים להלוואות יכולים לראות בכל עת את מצב ההלוואה ואת גובה הסכום שעליו הם חתומים.

"האזור האישי הוא מהפכה אמיתית בשירות, בשקיפות ובנגישות עבור ציבור הלווים והמפקידים", אומרים בגמ"ח המרכזי. "מעתה אין צורך בטפסים, בפניות טלפוניות או בהמתנה לתשובות. הכול זמין, ברור ומאובטח, בכל שעה ובכל מקום. השקענו מאמצים רבים כדי ליצור חוויית משתמש פשוטה ונוחה, כפי שמתאים לגמ"ח הגדול והמשמעותי ביותר בציבור החרדי".