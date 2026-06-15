המהפכה של 'משיאים' מתרחבת לכל חלקי הארץ: מאות משתתפים הגיעו ביום שלישי על מנת להשתתף בכנס חשיפה מיוחד ולשמוע מקרוב על מיזם "משיאים", שמציע פתרון לאתגר נישואי הילדים. הכינוס, שאורגן על ידי הקהילה החסידית ברמת אברהם, משך אליו עניין רב וציבור מגוון מהאזור כולו.

במרכז הערב שהנחה ברוב כישרון הרב פנחס רובין עמדה הרצאתו המקיפה של מוביל המיזם, איש שוק ההון ר' יוסל׳ה מינצברג, שפרס בפני הציבור את היסודות עליהם נבנה המודל. לדבריו, המיזם מציע לשנות מהיסוד את האופן שבו משפחות משיאות את ילדיהן, באמצעות שילוב ייחודי בין עולם הגמ"חים היציב והוותיק לבין אפשרויות המינוף המתקדמות של שוק ההון.

במהלך דבריו הסביר מינצברג את ה"קסם הכלכלי" שעומד בבסיס המיזם: "השיטה של משיאים מייצרת סינרגיה בין שני העולמות. החוסך מפקיד כבר מהיום הראשון גם לגמ"ח וגם לשוק ההון". הוא פירט כי במידה והמצטרף זכאי, הוא מקבל הלוואת 'בוסט' שמחזקת את תיק ההשקעות שלו בשוק ההון, מה שמאפשר ליהנות מאפקט ה"ריבית דריבית" כבר מהשלב המוקדם ביותר.

אחד הנושאים שעוררו עניין רב בקרב הקהל היה נושא הביטחון של המשקיעים כי הכסף מנוהל נכון. לאורך תקופות החיסכון. ר' יוסל'ה מינצברג הדגיש כי הכספים מנוהלים בגופי ההשקעות הגדולים בישראל ועל שמו של המפקיד בלבד. כמו כן, צוין כי התוכנית כולה פועלת תחת פיקוחם הצמוד של הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א והראב"ד הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"א, כאשר כלל מסלולי ההשקעה הם בעלי כשרות מהודרת. המודל, שנבנה תוך התאמה ייעודית לצרכי הציבור החרדי, מציע מעטפת הגנה רחבה מפני תרחישים שונים בשווקים.

"היתרון הגדול מתגלה בזמן החתונה", הסביר מינצברג למשתתפים. "הכסף לחתונה מגיע מקופת הגמ"ח, בעוד תיק ההשקעות ממשיך להיות פעיל ולהניב תשואה".

ההיענות ברמת אברהם הייתה מרשימה: מאות משתתפים נכחו באולם, ובסיום הערב מרבית המשתתפים מילאו טפסי הצטרפות חתומים. הצלחת הכנס מצטרפת לגל חסר תקדים של פניות למוקדי "משיאים" בתקופה האחרונה, עם למעלה מ-13,000 פניות שנרשמו במערכת. בשל העומס הרב, בהנהלת המיזם מבטיחים לשוב לכל פניה ומציינים כי הצוותים פועלים במתכונת מתוגברת כדי לתת מענה מותאם לכל משפחה.