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הדיירים הונחו להסתגר

8 נפגעים קל בשריפה בסופרמרקט בבית שמש | בכבאות חושדים: זו הסיבה לדליקה

שריפה פרצה בסופרמרקט בקומת הכניסה של בניין מגורים בשכונת רמת אברהם בבית שמש | הדיירים הונחו להסתגר בבתיהם, שמונה בני אדם נפגעו באורח קל משאיפת עשן | לאחר כיבוי האש עדכנו בכבאות והצלה כי מבדיקה ראשונית עולה שהעסק פעל ללא אישור (חרדים, בארץ)

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השריפה בבית שמש (צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל)

שריפה פרצה הערב (ראשון) בסופרמרקט הממוקם בקומת הכניסה של בניין מגורים בן שמונה קומות ברחוב גרוסמן, בשכונת רמת אברהם ב. בעקבות השריפה הונחו דיירי הבניין להסתגר בבתיהם, וכוחות הכיבוי, המשטרה וההצלה הוזעקו למקום ופעלו להשתלט על האש ולסרוק את המבנה.

עם הגעת הכוחות לזירה זוהה עשן סמיך שהתפשט במבנה. לוחמי האש פעלו לכיבוי מוקד השריפה, ביצעו סריקות בכל קומות הבניין ובמעליות, ובשלב הראשון הנחו את דיירי הבניין להסתגר בדירותיהם עד להשגת שליטה על האירוע.

במקביל, שוטרי תחנת בית שמש סייעו בניהול הזירה, קראו לציבור להישמע להוראות כוחות הביטחון וההצלה ולהימנע מהגעה לאזור עד לסיום פעולות הכיבוי.

במהלך השריפה העניקו כוחות ההצלה טיפול רפואי לשמונה בני אדם שנפגעו באורח קל משאיפת עשן.

לאחר שהושגה שליטה על השריפה, המשיכו לוחמי האש בפעולות לשחרור העשן מהמבנה ובסריקות נוספות כדי לשלול הימצאות לכודים. בכבאות והצלה עדכנו כי האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, וכי בזכות פעולתם המהירה של לוחמי האש והישמעות הדיירים להנחיות נמנע אסון כבד.

במקביל פתחו חוקרי הדליקות של מחוז ירושלים בחקירת נסיבות השריפה. מבדיקה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי הסופרמרקט פעל ללא אישור כבאות. בכבאות שבו והזהירו כי הפעלת עסקים ומבנים ללא עמידה בדרישות בטיחות האש מהווה סכנה ממשית לחיי אדם.

השריפה בבית שמש (צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל)
השריפה בבית שמש (צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל)
השריפה בבית שמש (צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל)
השריפה בבית שמש (צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל)
בית שמששריפהכבאות והצלהבטיחות אש

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3
אין על סופר דניאל... נתגעגע...
חסיד
2
עסק פעל ללא אישור... כאילו שמעולם לא פרצה שריפה בעסק מאושר כב''ה... אם לא היו מכבידים ברגולציות מטופשות, היה הרבה יותר קל להשיג אישור.
מנחם
1
הצתה מכוונת ועוד נגלה בחקירות בעז"ה הכל מתועד.....
תושב השכונה

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