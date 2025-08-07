כיכר השבת
משדר מיוחד | צפו

המעצרים הראשונים של צה"ל הובילו להכרזת מלחמה חרדית - מה צפוי בהמשך? • אולפן ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע דרמטי בו צה"ל החל לעצור תלמידי ישיבות 'עריקים' מה שהוביל את ההנהגה הרוחנית להכריז על 'מלחמה', ובצה"ל עדיין נערכים למבצע רחב יותר של מעצר תלמידי ישיבות | וגם: הקבינט מתכנס לדון בשאלת כיבוש עזה כשברקע המאבק מול הרמטכ"ל זמיר| והשבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, ישראל יוסקוביץ ואבי גרינצייג (TV)

צפו בתוכנית המלאה

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה', וישראל יוסקוביץ, עורך 'חדשות משפחה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהןצפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

צה"ל החל לעצור תלמידי ישיבות | ההנהגה החרדית הכריזה על מלחמה

לאחר תקופה ארוכה של איומים, צה"ל החל השבוע במעצר תלמידי ישיבות 'עריקים', שניים מהם עדיין יושבים במעצר בכלא צבאי, מה שהוביל את ההנהגה החרדית להכריז על 'מלחמה'.

בבתי הרבנים דנים בין היתר באפשרות של הפעלת לחצים באמצעות הנשיא דונלד טראמפ ואף להכריז על 'מרי אזרחי' לצד הפגנות וחסימות כבישים.

במקביל, בפלג הירושלמי הודיעו על הפגנות וחסימת כבישים, כשעולה השאלה האם הציבור החרדי כולו הופך ל'פלג הירושלמי'.

בתוך כך, בצה"ל מבקשים להדגיש שוב ושוב כי מדובר במעצרי שגרה אקראיים ולא במבצע המעצרים המתוכנן אליו עוד נערכים. האם התגובה החרדית תמנע את המבצע המתוכנן?

הקבינט מתכנס לדון בשאלת כיבוש רצועת עזה

הקבינט המצומצם והקבינט המדיני ביטחוני מתכנסים לדון בשאלת כיבוש רצועת עזה לאחר כישלון המשא ומתן לעסקת חטופים.

ברקע ההתנגדות של הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, והמתקפות עליו מצד בכירים בממשלה ובלשכת ראש הממשלה, והאם זה המהלך שיביא את החטופים או רק יסכן את חייהם?

2
הפלג צדק בטענה שגדולי ישראל מעוניינים שבחורים יתגייסו לצבא אחרת אין שום הסבר לשתיקה הרועמת הזאת
גולדי
1
שיתביישו להם כל החרדים בכנסת
אליהו אביסרור

