האיומים של ברסלב, הניסיון למנוע מעצרים בנתב"ג והחרדים שהצטרפו למרכז הליכוד | אולפן ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע בו צה"ל לא חוזר בו מכוונתו לבצע מעצרים בנתב"ג בערב ראש השנה כשעשרות אלפי חסידי ברסלב יוצאים לציון רבי נחמן באומן | נתניהו, בלחץ דרעי ופרוש, מנסה לקדם מתווה שיאפשר את טיסות מיועדי הגיוס ובמערכת המשפטית מאיימים לבטלו |וגם: סערת הריאונות של הצעירים החרדים בתקשורת הלא חרדית ואלפי החרדים שהתפקדו לליכוד בניסיון להשפיע על רשימת מפלגת השלטון | והשבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן ואבי גרינצייג (אולפן כיכר)

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

צה"ל מאיים במעצר עריקים בדרך לאומן, בברסלב מאיימים

לקראת ראש השנה ונסיעת עשרות אלפי מאמינים לציון רבי נחמן מברסלב באומן, בצה"ל מאיימים להמשיך במעצרים בנתב"ג כנגד מחויבי גיוס שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי וחברי הכנסת מאיר פרוש ויצחק גולדקנופף פועלים מול ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בניסיון להגיע למתווה שיאפשר טיסות לאומן בלבד, באופוזיציה תוקפים ובמערכת המשפט מאיימים לעצור את המתווה.

בינתיים, בחסידות ברסלב מאיימים בהפגנות מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה והפגנות סוערות אף בשדה התעופה בניסיון לשבש את פעילות נתב"ג.

סערת הריאיונות של הצעירים החרדים

מספר צעירים חרדים התראיינו בימים האחרונים לתקשורת הלא חרדית ועוררו סערה בדרך בה זלזלו בלוחמי צה"ל המסכנים את חייהם ברצועת עזה. האם מדובר בדעה המייצגת את המגזר החרדי או שוליים בלבד הפוגעים במגזר כולו.

מפקד החרדים לקראת ועידת הליכוד

לקראת כינוס ועידת הליכוד, אלפי חרדים נוספים התפקדו לסיעת השלטון בניסיון להשפיע על רשימת 'הליכוד'.

מי הם החרדים המתפקדים לליכוד, מה עומד מאחורי מפקד האלפים, האם זה ישפיע על סערת חוק הגיוס וחוקי דת ומדינה או שמא מדובר בכלל בתעודת עניות לסיעות החרדיות.

0 תגובות

2
החרדים צריכים רק להגיד . שהם רוצים את הרבנים שלהם בפיקוד . ורוצים הפרדה בכל צהל . וכשרות עידה החרדית . ומקווה בכל בסיס שיהיה דעת תודה בצהל . זה הכל והם יזרקו את החרדים בחזרה לישיבה
יוסי הקטן
החרדים וצבא לדעת החרדים הם תרתי דסתריי .. הם למעשה ממשיכיהם של הישוב הישן בירושלים שהתפרנסו מהחלוקה אך מאחר שיהדות אירופה הושמדה ברובה בשואה נסגרו הברזים ועשו מדינת ישראל היא הפרה החולבת שמעבירה תקציבים. ."לא תעמוד על דם רעך "אינו מתייחס אליהם כלל
משה
1
אז חרדים מתפקדים למפלגה שלי כדי לקבוע מי יהיו הנציגים של המפלגה ובסופו של דבר מצביעים למפגות שלהם. זה רמאות ואתם עושים את זה בכח. אז סבבה, הרסתם לי את המפלגה, במקום ליכוד אלח להצביע את ליברמן ונקבע לכםמי ילמד אצלכם בבתי ספר ואם לא תסכימו תקבלו כנסים ענקיים. מתאים? מה שאתה לא רוצה שיעשו לך אל תעשה
ליכודניק

