חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

צה"ל מאיים במעצר עריקים בדרך לאומן, בברסלב מאיימים

לקראת ראש השנה ונסיעת עשרות אלפי מאמינים לציון רבי נחמן מברסלב באומן, בצה"ל מאיימים להמשיך במעצרים בנתב"ג כנגד מחויבי גיוס שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי וחברי הכנסת מאיר פרוש ויצחק גולדקנופף פועלים מול ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בניסיון להגיע למתווה שיאפשר טיסות לאומן בלבד, באופוזיציה תוקפים ובמערכת המשפט מאיימים לעצור את המתווה.

בינתיים, בחסידות ברסלב מאיימים בהפגנות מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה והפגנות סוערות אף בשדה התעופה בניסיון לשבש את פעילות נתב"ג.

סערת הריאיונות של הצעירים החרדים

מספר צעירים חרדים התראיינו בימים האחרונים לתקשורת הלא חרדית ועוררו סערה בדרך בה זלזלו בלוחמי צה"ל המסכנים את חייהם ברצועת עזה. האם מדובר בדעה המייצגת את המגזר החרדי או שוליים בלבד הפוגעים במגזר כולו.

מפקד החרדים לקראת ועידת הליכוד

לקראת כינוס ועידת הליכוד, אלפי חרדים נוספים התפקדו לסיעת השלטון בניסיון להשפיע על רשימת 'הליכוד'.

מי הם החרדים המתפקדים לליכוד, מה עומד מאחורי מפקד האלפים, האם זה ישפיע על סערת חוק הגיוס וחוקי דת ומדינה או שמא מדובר בכלל בתעודת עניות לסיעות החרדיות.