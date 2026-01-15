כיכר השבת
משדר מיוחד 

מינוי אייכלר לסגן שר, מחאת 'קפלן' והקמפיין האנטי בתוך רחוב החרדי | פאנל סוער באולפן ליל שישי • צפו

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו ישראל אייכלר הודיע על התפטרותו מהכנסת לטובת סגן שר, מאחורי הקלעים של המהלך והקרע שאיים על 'יהדות התורה' | ההקלטה של יו"ר 'מהות בחזית' שחשפה את הקמפיין שביצעה בתוך המגזר החרדי כדי להוביל לסכסוך פנימי על נוסח חוק הגיוס והאיום של ח"כ משה גפני על שלמות הקואליציה • בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, הרב ישראל טרופר מ'הפלג' ואבי גרינצייג (ליל שישי)

2תגובות
אולפן ליל שישי | צפו בתוכנית המלאה

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', הרב ישראל טרופר, מדוברי 'הפלג הירושלמי' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

ח"כ ישראל אייכלר הודיע על התפטרות מהכנסת לטובת סגן שר, מה שהיה נראה כמהלך של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפצל את 'אגודת ישראל' בהצבעה על חוק הגיוס, אלא שמתברר כי מאחורי הקלעים - החלטת הדיינים - כולל של בעלזא - הובילה את אייכלר להתפטר, ועדיין הח"כ המתפטר הצליח להשיג תפקיד סגן שר.

ההתפטרות של אייכלר מעניקה אצבעה בטוחה בעד חוק הגיוס, בעוד היה נראה כי 'אגודת ישראל' הולכת להצביע נגד נוסח החוק החדש.

בינתיים, יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שיגר איום מפורש על שלמות הקואליציה ובריאיון ל'כיכר השבת' הצהיר כי אם חוק הגיוס לא יעבור בקריאה שניה ושלישית - הוא וחבריו יצביעו נגד תקציב המדינה. האם הפעם החרידם יממשו את האיום?

בתוך כך, עו"ד איילת השחר סיידוף, יו"ר 'אמהות בחזית', שמובילה מאבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס. אבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס. "אחד מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית, תראו היום באיזה סכסוכים הם", היא חשפה והוסיפה: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי".

החשיפה, בחדשות 14, הובילה למתקפה של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שאף האשים כי את ההקלטות מבתי המנהיגים הרוחניים של ש"ס מגיעות מאנשי 'קפלן'.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מה זה מעניין מה חושבים בקפלן? מה זה חשוב מי עשה למי תרגיל? מה זה משנה איזה מחנה ניצח את המחנה האחר? יש כאן הכל חוץ מהשאלות החשובות באמת: מה מתאים לערכים שלנו? מה מתאים לתורה?
מר בחור
1
אייכלר, גפני, דרעי וביבי והאדמורים בהסכמה של עסקנים חרדים.. טובת הכלל אינה קשורה, סוגדי עגל הזהב במיטבם.
ימני

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן ליל שישי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר