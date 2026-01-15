חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', הרב ישראל טרופר, מדוברי 'הפלג הירושלמי' ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

ח"כ ישראל אייכלר הודיע על התפטרות מהכנסת לטובת סגן שר, מה שהיה נראה כמהלך של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפצל את 'אגודת ישראל' בהצבעה על חוק הגיוס, אלא שמתברר כי מאחורי הקלעים - החלטת הדיינים - כולל של בעלזא - הובילה את אייכלר להתפטר, ועדיין הח"כ המתפטר הצליח להשיג תפקיד סגן שר.

ההתפטרות של אייכלר מעניקה אצבעה בטוחה בעד חוק הגיוס, בעוד היה נראה כי 'אגודת ישראל' הולכת להצביע נגד נוסח החוק החדש.

בינתיים, יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שיגר איום מפורש על שלמות הקואליציה ובריאיון ל'כיכר השבת' הצהיר כי אם חוק הגיוס לא יעבור בקריאה שניה ושלישית - הוא וחבריו יצביעו נגד תקציב המדינה. האם הפעם החרידם יממשו את האיום?

בתוך כך, עו"ד איילת השחר סיידוף, יו"ר 'אמהות בחזית', שמובילה מאבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס. אבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס. "אחד מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית, תראו היום באיזה סכסוכים הם", היא חשפה והוסיפה: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי".

החשיפה, בחדשות 14, הובילה למתקפה של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שאף האשים כי את ההקלטות מבתי המנהיגים הרוחניים של ש"ס מגיעות מאנשי 'קפלן'.