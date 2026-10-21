גדוי"י הגיעו לשמוח ולחגוג עם הילדים המיוחדים בחיידר החדש

מעמד מרומם ורב רושם נערך בירושלים לרגל חנוכת המבנה החדש של תלמוד תורה "פתחי עולם" לילדי החינוך המיוחד, מבית רשת "פתחיה", במרומי רחוב שטראוס בעיר.

המעמד החגיגי התקיים בהשתתפות הגאון רבי שלמה משה עמאר והמשגיח רבי בנימין פינקל, ראש העיר ירושלים משה ליאון, מנכ"ל מינהל החינוך ירושלים (מנח"י) מר אריק וירצבורגר; מנכ"ל מינהל החינוך החרדי (מנח"ח) הרב יאיר אייפרמן ובכירי מערכת החינוך העירונית, מייסד הרשת ח"כ הרב יצחק גולדקנופף, המנכ"ל הרב יהודה אריה גולדקנופף, מנכ"ל בית יעקב הרב ישראל גולדקנופף, אישי ציבור, צוות מינהל פתחיה, וכמובן צוותי החינוך והטיפול והורי התלמידים, שבאו לחגוג יחדיו את חנוכת הבית החדש, המעניק לילדים סביבת לימודים מותאמת, מכבדת ומיטבית.

רגעים מרגשים במיוחד נרשמו בדבריו של המשגיח הגר"ב פינקל, שעמד על קדושתם של הילדים ועל כוחן של תפילותיהם הטהורות, המגינות על כלל ישראל. המשגיח אף העיד כי שמע מהורים לתלמידים על שביעות רצונם הגבוהה מהרמה המקצועית של רשת "פתחיה".

הראשון לציון הגרש"מ עמאר בירך בהתרגשות את ההורים המסורים, המטפלים ב"יהלומים היקרים", ושיבח את השליחות הגדולה של אנשי החינוך והעומדים בראש המוסדות.

ראש העיר משה ליאון שיבח את עשייתה רבת השנים של משפחת גולדקנופף, וציין כי המבנה החדש משתלב במהפכת בינוי מוסדות החינוך בירושלים. בדבריו הדגיש כי רשת "פתחיה" נבחרה להוביל מודל חינוכי חדשני עבור ילדי החינוך המיוחד.

אחד החידושים שעוררו עניין מיוחד הוא בית כנסת ייעודי שהוקם במבנה, ובו ארון קודש, שולחנות עם ספסלים וארונות ספרים, המדמה בית כנסת רגיל. המטרה: להרגיל את התלמידים לסדרי התפילה ולהעניק להם כלים להשתלבות בחיי בית הכנסת והקהילה.

במהלך המעמד קבעו גדולי ישראל, ראש העיר משה ליאון וח"כ הרב גולדקנופף מזוזות בפתחי המבנה החדש.

ברשת "פתחיה" סיכמו בהתרגשות: "כל ילד הוא עולם מלא, וכל התקדמות היא הישג עצום".