היום (ראשון) הודיעה איראן על מינויו של אייתוללה עלירזא עראפי למנהיג העליון הזמני של המדינה, שעות ספורות לאחר שאישרה את מותו של עלי חמינאי בתקיפה אווירית מאסיבית.

התקיפה הישראלית, כוונה למקום בו שהה המנהיג בן ה-86 יחד עם עוזריו הבכירים בזמן פגישה שקיימו. מותו של חמינאי, ששלט באיראן מאז 1989, פותח את אחד מתהליכי הירושה המעורפלים והמתוחים ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית.

אייתוללה עלירזא עראפי, בן 67, נבחר על ידי המועצה לאבחנת אינטרס המדינה לכהן כחבר במועצת ההנהגה הזמנית. עראפי נחשב לאיש קו נוקשה, ואביו היה חבר קרוב של מייסד המהפכה, רוחאללה חומייני. עוד לפני החיסול, הוא נחשב לאחד המועמדים המובילים לרשת את חמינאי בשל קשריו המוסדיים העמוקים וניסיונו המנהלי.

לפני מינויו הנוכחי, החזיק עראפי בתפקידים רבי עוצמה במנגנון השלטון האיראני: חבר במועצת שומרי החוקה (אליה מונה אישית על ידי חמינאי ב-2019) ובמועצת המומחים. מפקד כוח ה"בסיג'" (כוח פארא-צבאי של משמרות המהפכה). לשעבר יו"ר האוניברסיטה הבינלאומית אל-מוסטפא בקום.

עראפי לא ינהיג לבדו בתקופה הקרובה. הוא עומד בראש מועצת הנהגה זמנית הכוללת גם את הנשיא מסעוד פזשכיאן ואת ראש הרשות השופטת ע'ולאם-חוסיין מוחסני אז'אי. מועצה זו תנהל את סמכויות המנהיג העליון עד שמועצת המומחים, המונה 88 אנשי דת, תתכנס ותבחר יורש קבוע "בהקדם האפשרי".

המועצה עומדת בפני אתגר יוצא דופן בבחירת המנהיג הבא בזמן שהמדינה נמצאת תחת מתקפה צבאית ונתונה בלחץ כבד.

החיסול, שבוצע בשיתוף פעולה מודיעיני או מבצעי עם ארה"ב, עורר זעם רב בצמרת האיראנית. הנשיא פזשכיאן כינה את הפעולה "הכרזת מלחמה נגד המוסלמים" והבטיח נקמה. עלי לאריג'אני, מבכירי מערכת הביטחון, איים להכות בישראל ובארה"ב בעוצמה ש"טרם נראתה".

במקביל, חיל האוויר ממשיך לתקוף בטהרן כדי "לפתוח את הדרך" ליעדים נוספים.