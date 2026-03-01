כיכר השבת
ירושת הדם

יעמוד בראש: אייתוללה עלי רזא עראפי מונה למנהיג הזמני לאחר חיסול חמינאי 

בזמן שישראל דאגה לחמינאי לכרטיס לכיוון אחד, בטהרן לא בזבזו דקה וכבר מיהרו למצוא את המחליף בדמותו של עלי רזא עראפי | האייתוללות הריצו מחליף עוד לפני שהעשן מהתקיפה האחרונה בטהרן בכלל הספיק להתפזר (העולם הערבי)

6תגובות
עלי רזא עראפי

היום (ראשון) הודיעה על מינויו של אייתוללה עלירזא עראפי למנהיג העליון הזמני של המדינה, שעות ספורות לאחר שאישרה את מותו של עלי חמינאי בתקיפה אווירית מאסיבית.

התקיפה הישראלית, כוונה למקום בו שהה המנהיג בן ה-86 יחד עם עוזריו הבכירים בזמן פגישה שקיימו. מותו של חמינאי, ששלט באיראן מאז 1989, פותח את אחד מתהליכי הירושה המעורפלים והמתוחים ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית.

אייתוללה עלירזא עראפי, בן 67, נבחר על ידי המועצה לאבחנת אינטרס המדינה לכהן כחבר במועצת ההנהגה הזמנית. עראפי נחשב לאיש קו נוקשה, ואביו היה חבר קרוב של מייסד המהפכה, רוחאללה חומייני. עוד לפני החיסול, הוא נחשב לאחד המועמדים המובילים לרשת את חמינאי בשל קשריו המוסדיים העמוקים וניסיונו המנהלי.

לפני מינויו הנוכחי, החזיק עראפי בתפקידים רבי עוצמה במנגנון השלטון האיראני: חבר במועצת שומרי החוקה (אליה מונה אישית על ידי חמינאי ב-2019) ובמועצת המומחים. מפקד כוח ה"בסיג'" (כוח פארא-צבאי של משמרות המהפכה). לשעבר יו"ר האוניברסיטה הבינלאומית אל-מוסטפא בקום.

עראפי לא ינהיג לבדו בתקופה הקרובה. הוא עומד בראש מועצת הנהגה זמנית הכוללת גם את הנשיא מסעוד פזשכיאן ואת ראש הרשות השופטת ע'ולאם-חוסיין מוחסני אז'אי. מועצה זו תנהל את סמכויות המנהיג העליון עד שמועצת המומחים, המונה 88 אנשי דת, תתכנס ותבחר יורש קבוע "בהקדם האפשרי".

המועצה עומדת בפני אתגר יוצא דופן בבחירת המנהיג הבא בזמן שהמדינה נמצאת תחת מתקפה צבאית ונתונה בלחץ כבד.

החיסול, שבוצע בשיתוף פעולה מודיעיני או מבצעי עם ארה"ב, עורר זעם רב בצמרת האיראנית. הנשיא פזשכיאן כינה את הפעולה "הכרזת מלחמה נגד המוסלמים" והבטיח נקמה. עלי לאריג'אני, מבכירי מערכת הביטחון, איים להכות בישראל ובארה"ב בעוצמה ש"טרם נראתה".

במקביל, חיל האוויר ממשיך לתקוף בטהרן כדי "לפתוח את הדרך" ליעדים נוספים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
אמן
שיערפו לו את הראש מהר
5
אללה ירחמו
חבל עליו...
4
עוד היום הוא יחוסל... הוא לא יספיק להנות מהתפקיד הזה
נעה

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר