שינוי דרמטי בהנחיות: המגבלות החדשות שייכנסו לתוקף

בעקבות הערכת מצב ביטחונית ועל רקע מבצע 'שאגת הארי', פיקוד העורף הודיע הערב על עדכון גורף של הנחיות ההתגוננות לכלל הציבור.

החל מיום חמישי (5.3.26) בשעה 12:00, כל אזורי הארץ יעברו למדרג מדיניות מצומצמת, במקום מדרג מדיניות מחמירה. דבר המעיד על הערכת מצב מקילה

מערכת החינוך מושבתת, התקהלויות הוגבלו עד 50 איש

השינוי המשמעותי ביותר נוגע למערכת החינוך: פיקוד העורף קבע כי אין לקיים פעילויות חינוכיות בכל רחבי הארץ, למעט החרגות ספציפיות.

חל איסור על התקהלויות של מעל 50 איש, וגם אלו יתאפשרו אך ורק במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות הרלוונטי לאזור.

מקומות העבודה תחת מגבלות

בנוגע למקומות העבודה, המדיניות מאפשרת המשך פעילות רק במקומות מהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן אמת.

הנחיות אלו יישארו בתוקף לפחות עד מוצאי שבת בשעה 20:00.

בצה"ל קוראים לציבור להמשיך ולהישמע להוראות מצילות החיים: "העירנות שלכם היא המגן שלנו", מסרו בפיקוד העורף.