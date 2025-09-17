כיכר השבת
מה הנושא עליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית ולמה שלא תרוויחו כסף מהשמש?

ערן טל מנכ"ל וולטה סולאר בריאיון: העולם הולך לאנרגיה ירוקה, וכאן נמצאת ההזדמנות שלכם להרוויח מזה | המעצרים שנכשלו: צה"ל חושף את האמת | האם טכנאי המזגנים שהוצא להורג הוא סוכן מוסד ישראלי | אמהות הסגירו את הילדים שהרסו ספרייה, הנזק מטורף | 400,000 ברחו מעזה, עכשיו רק צריך לנצח | הנושא שעליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית | סיפורו העצוב של הנער הגנב שנתפס על חם (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס, מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

ובכותרות היום: גיוס חרדים: מעצרים כושלים בצה"ל. ראש אכ"א, האלוף דדו בר-כליפא, חשף בוועדה לביקורת המדינה: מעצרי עריקים חרדים לא מועילים ומשקיעים משאבים לריק. ההפגנות דורשות שבע פלוגות מג"ב, וצה"ל זקוק ל-12,000 חיילים, כולל 7,000 לוחמים. פתרון: תמריצים לגיוס במקום מעצרים.

הוצאה להורג באיראן: טענות לריגול. איראן הוציאה להורג את באבאק שהאבאזי, טכנאי מזגנים, בטענה לריגול לישראל כ"איש מוסד". ההאשמות מוטלות בספק כחלק ממגמה להציג אזרחים כמרגלים.

רצח ברמלה: משפחה נעצרה. צעירה בת 26, וופא אבו ג’אנם, נרצחה ביריות ברכב ברמלה, אחותה (14) ובנה (4) נפצעו. המשטרה עצרה את בעלה, אמו ובן משפחה. 182 ערבים נרצחו ב-2025, עלייה של 7% לעומת 2024.

מבצע בעזה: "מרכבות גדעון ב’" נמשך. שתי אוגדות צה"ל נכנסו לעזה, אוגדה שלישית צפויה להצטרף. המבצע יימשך חודשיים-שלושה, 400,000 פלסטינים התפנו דרומה. חמאס נלחם עם מטענים וצלפים, מטרה: מפקד חדאד.

גניבות תכשיטים: חשוד נתפס. חשוד בן 30 מתל אביב נעצר לאחר שגנב תכשיטים מחנויות בקניונים, כולל קרית אונו, ואיים על קטין. נתפס במספרה, הוגש נגדו כתב אישום.

יום ההילולא: לקח מהחפץ חיים. לכבוד כ"ד אלול, החפץ חיים לימד: דוד המלך, גם כמלך, שאף רק ללמוד תורה, לא לבלי העולם. לקח לחשבון נפש.

ונדליזם בפלורידה: נערים הוסגרו. שני נערים (12, 13) מפלורידה הוסגרו על ידי אמותיהם לאחר שרססו והשחיתו ספריית בית ספר, נזק של 50,000 דולר. הודו בפריצה.

