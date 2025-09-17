דבר ראשון | התוכנית המלאה מה הנושא עליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית ולמה שלא תרוויחו כסף מהשמש? ערן טל מנכ"ל וולטה סולאר בריאיון: העולם הולך לאנרגיה ירוקה, וכאן נמצאת ההזדמנות שלכם להרוויח מזה | המעצרים שנכשלו: צה"ל חושף את האמת | האם טכנאי המזגנים שהוצא להורג הוא סוכן מוסד ישראלי | אמהות הסגירו את הילדים שהרסו ספרייה, הנזק מטורף | 400,000 ברחו מעזה, עכשיו רק צריך לנצח | הנושא שעליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית | סיפורו העצוב של הנער הגנב שנתפס על חם (דבר ראשון)