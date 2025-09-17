תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס, מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.
ובכותרות היום: גיוס חרדים: מעצרים כושלים בצה"ל. ראש אכ"א, האלוף דדו בר-כליפא, חשף בוועדה לביקורת המדינה: מעצרי עריקים חרדים לא מועילים ומשקיעים משאבים לריק. ההפגנות דורשות שבע פלוגות מג"ב, וצה"ל זקוק ל-12,000 חיילים, כולל 7,000 לוחמים. פתרון: תמריצים לגיוס במקום מעצרים.
הוצאה להורג באיראן: טענות לריגול. איראן הוציאה להורג את באבאק שהאבאזי, טכנאי מזגנים, בטענה לריגול לישראל כ"איש מוסד". ההאשמות מוטלות בספק כחלק ממגמה להציג אזרחים כמרגלים.
רצח ברמלה: משפחה נעצרה. צעירה בת 26, וופא אבו ג’אנם, נרצחה ביריות ברכב ברמלה, אחותה (14) ובנה (4) נפצעו. המשטרה עצרה את בעלה, אמו ובן משפחה. 182 ערבים נרצחו ב-2025, עלייה של 7% לעומת 2024.
מבצע בעזה: "מרכבות גדעון ב’" נמשך. שתי אוגדות צה"ל נכנסו לעזה, אוגדה שלישית צפויה להצטרף. המבצע יימשך חודשיים-שלושה, 400,000 פלסטינים התפנו דרומה. חמאס נלחם עם מטענים וצלפים, מטרה: מפקד חדאד.
גניבות תכשיטים: חשוד נתפס. חשוד בן 30 מתל אביב נעצר לאחר שגנב תכשיטים מחנויות בקניונים, כולל קרית אונו, ואיים על קטין. נתפס במספרה, הוגש נגדו כתב אישום.
יום ההילולא: לקח מהחפץ חיים. לכבוד כ"ד אלול, החפץ חיים לימד: דוד המלך, גם כמלך, שאף רק ללמוד תורה, לא לבלי העולם. לקח לחשבון נפש.
ונדליזם בפלורידה: נערים הוסגרו. שני נערים (12, 13) מפלורידה הוסגרו על ידי אמותיהם לאחר שרססו והשחיתו ספריית בית ספר, נזק של 50,000 דולר. הודו בפריצה.
