כיכר השבת
צפו בתיעוד

ה-FBI חושף: רגע אחרי שרצח את צ'רלי קירק, המתנקש קופץ מהגג ונמלט מהזירה

ה-FBI חשף הלילה תיעוד דרמטי של המתנקש בפעיל הימין הפרו-ישראלי צ'רלי קירק קופץ מהגג, רגע אחרי הרצח, ונמלט מהזירה | המצוד נמשך (חדשות)

רגע ההימלטות של היורה (צילום: FBI)

בהודעה שפרסם ה-FBI נאמר: "החשוד טיפס לגג; לאחר שירה והרג את צ'רלי קירק, הוא קפץ ונמלט. הוא השאיר אקדח ותחמושת באזור מיוער ליד האוניברסיטה".

עוד נמסר כי: "ראיות שנאספו מזירת הגג כללו טביעות נעליים, טביעת זרוע וטביעת כף יד. כל מי שיש לו מידע במקרה זה מתבקש להתקשר ל-FBI".

כזכור, ה-FBI פרסם אמש תמונות ראשונות של החשוד בירי ההתנקשות בצ'ראלי קירק, פעיל הימין הפרו הישראלי, תוך בקשה מהציבור לסייע באיתורו.

בתמונות שפורסמו נראה החשוד לבוש חולצה שחורה וכובע שמש, וכן משקפי שמש כהים. לפי החשד הוא ירה מגג לעבר קירק ואז נמלט לשכונה סמוכה. הוא טרם נתפס.

החשוד ברצח

על פי הדיווחים ב, כלי הנשק שבו השתמש היורה אותר, כך גם המחסנית שבה השתמש. לפי הדיווח , מדובר ברובה ציד.

הרובה נמצא ביער סמוך למקום הירי, עטוף במגבת, ובתוכו מחסנית עם שלושה כדורים - ומסרים אנטי פשסיטיים.

ה-FBI הציע אתמול פרס כספי בסך 100,000 דולר למי שיספק מידע שיוביל לזיהוי ולמעצר של המתנקש שנמלט מהזירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר