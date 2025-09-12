בהודעה שפרסם ה-FBI נאמר: "החשוד טיפס לגג; לאחר שירה והרג את צ'רלי קירק, הוא קפץ ונמלט. הוא השאיר אקדח ותחמושת באזור מיוער ליד האוניברסיטה".

עוד נמסר כי: "ראיות שנאספו מזירת הגג כללו טביעות נעליים, טביעת זרוע וטביעת כף יד. כל מי שיש לו מידע במקרה זה מתבקש להתקשר ל-FBI".

כזכור, ה-FBI פרסם אמש תמונות ראשונות של החשוד בירי ההתנקשות בצ'ראלי קירק, פעיל הימין הפרו הישראלי, תוך בקשה מהציבור לסייע באיתורו.

בתמונות שפורסמו נראה החשוד לבוש חולצה שחורה וכובע שמש, וכן משקפי שמש כהים. לפי החשד הוא ירה מגג לעבר קירק ואז נמלט לשכונה סמוכה. הוא טרם נתפס.