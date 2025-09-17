ההתנקשות הפוליטית בצ'רלי קירק באוניברסיטת יוטה ואלי ב-10 בספטמבר זעזעה את ארה"ב, אך במהרה קיבלה תפנית מזעזעת אף יותר עם חשיפתו של פרט מטריד במיוחד במהלך החקירה.

בעיצומו של הכאוס שפרץ לאחר הירי הקטלני, כשהקהל ההמום נמלט מזירת האירוע, קולו של אדם מבוגר נשמע בבירור: "אני יריתי בו, עכשיו תירו בי!". היה זה ג'ורג' זין, בן 71, שנצפה צועק את הדברים ונלקח למעצר על ידי משטרת הקמפוס.

בתחילה, זין לא שיתף פעולה עם החוקרים, אך לאחר שאושפז בבית חולים עקב בעיה רפואית, הוא הודה באמת המפתיעה: הוא שיקר. מטרתו, כך הודה, הייתה להסיט את תשומת הלב של המשטרה מהיורה האמיתי ולסייע לו להימלט מהמקום. בעקבות ניסיון נואש זה לשיבוש הליכי חקירה, הוגש נגדו כתב אישום בגין שיבוש הליכים.

ג'ורג' זין מוחזק בכלא מחוז יוטה, כשכתב אישום בגין החזקת באשמת שיבוש ההליכים. הרשויות מבהירות כי אין כל אינדיקציה שזין שיתף פעולה עם היורה האמיתי (טיילר רובינסון).

דמותו של זין, שתחילה היה נדמה כפעיל פוליטי שערורייתי המפריע לעצרות, ושצולמה כשהוא נאזק והופץ ברשתות החברתיות בטעות כיורה, קיבלה עתה ממד מעט שונה, ומטיל צל כבד על כל הפרשה.