כוחות המשטרה וה-FBI ממשיכים במרדף זה היום השלישי אחרי רוצחו של צ'רלי קירק, לאחר שהרובה והמחסנית ששימשו למעשה הנורא נמצאו על ידי הכוחות.

ה-FBI מסר כי הרובה ששימש לרצח הוא רובה ציד בריחי מסוג Mauser .30-06 bolt-action rifle.

מהו רובה בריחי?

רובה בריחי (באנגלית: Bolt-action rifle) הוא רובה שבו טעינת הכדור מופעלת באופן ידני על ידי היורה, מה שמפעיל בכל פעם מחדש ירי בודד.

וכך זה עובד: ריקון בית הבליעה מתבצע באמצעות משיכת הבריח לאחור - הפעולה מרוקנת את בית הבליעה מהתרמיל. כדי להכניס כדור מהמחסנית אל בית הבליעה דוחפים את הבריח קדימה; לפני כל ירייה ננעל הבריח מאחוריו של הכדור כדי להבטיח שהקליע יישאר במקום ולא יזוז עקב רתע.

נעילת הבריח יוצרת גם ואקום בבית הבליעה, מה שמונע בריחה החוצה של הגזים הנפלטים מהתרמיל שיוצרים את הדחף של הקליעה על מחוץ לקנה.

במקור, טעינת כלי ירייה נעשתה דרך קצה הקנה: המפעיל דחס אבק שרפה במינון מדוד, דחס אותו בעזרת חוטר ואז דחף את הקליע אל ראש הקנה. רק בראשית המאה ה-19 החלו להתפתח רובים בריחיים במובן המודרני, והם שימשו ברובים שירות בצבאות רבים במשך שתי מלחמות העולם.

באמצע מלחמת העולם השנייה החלו להופיע נשקים שאינם בריחיים, ובהמשך רובה הבריחי הוחלף ברובים חצי-אוטומטיים ואוטומטיים, שבהם הטעינה של הכדור הבא מתבצעת אוטומטית וקצב האש האפשרי גבוה בהרבה מרובה בריחי.

היתרונות של רובה בריחי הם בפשטות ובאמינות המכנית, בפוטנציאל דיוק גבוה ובעלות ובמשקל לעתים נמוכים. החיסרון הבולט הוא קצב האש, שהוא נמוך מאוד בהשוואה לרובים בעלי מנגנונים מתקדמים יותר.

שילוב תכונות אלו הפך את רובה הבריחי לבחירה מועדפת לצליפה, לציד, לשימוש צלפים בצבא ובמשטרה ולתחביב ירי וקליעה למטרה. רובי הצלפים הבריחיים נחשבים לרוב למדויקים ביותר בסוגם.

אופן הפעולה המלא מתרחש דרך קצה אחורי של הקנה: הבריח מהווה את החלק שמזרים את הכדור לבית הבליעה ומשמש נעילה לפני הירי.

לשחרור נעילת הבריח יש לסובבו באמצעות ידית קטנה המחוברת אליו, למשכו לאחור ואז להחזירו קדימה כדי לגרוף כדור מהמחסנית.

סיבוב הידית חזרה לתוך חריץ במעצה הנשק נועל את הבריח ומונע פליטת גזים לאחור לעבר היורה; הגזים שנוצרים בעת השריפה מנוצלים לדחיפת הקליע קדימה דרך הקנה, מה שמשפיע על מהירות הקליע ועל דיוקו.

המרדף נמשך

המשטרה וה-FBI חשפו אתמול שרובה בריחי הוא זה ששימש לרציחתו של צ'רלי קירק, וההערכה היא כי מדובר ביורה מיומן ביותר שהצליח לבצע ירי מדויק ממרחק של כ-150 מטרים.

הרובה נמצא עטוף במגבת בחורשת יער סמוכה לקמפוס האוניברסיטה, לצידו נמצאה גם המחסנית ועליה או על הכדורים נחרטו מסרים קיצוניים.

המשטרה פרסמה גם את תמונתו של החשוד בזמן שהוא נראה עולה במדרגות הקמפוס לעבר הגג, מוקדם יותר פורסם גם סרטון שמתעד את רגע הבריחה של היורה.

עד כה קיבלה המשטרה אלפי 'טיפים', רמזים ומידע מודיעיני מהציבור הקשור לאירוע הרצח הנורא.

ה-FBI הבטיח פרס של 100,000$ למי שיביא את המידע שיביא לעצירתו של הרוצח הנתעב.