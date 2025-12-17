מחדל הדרגות במעונות היום מגיע לשיא חדש, והמספרים נחשפים לראשונה במלוא חומרתם: עמותת חלמי"ש (חברים למען מעונות היום בישראל), המאגדת מפעילים של למעלה מ-450 מעונות יום בפריסה ארצית, שיגרה בסוף השבוע האחרון מכתב דחוף למשרד מבקר המדינה, ובו דרישה להתערבות מיידית בנעשה באגף לעידוד תעסוקת הורים.

במכתב, המוגדר כ"זעקה אחרונה לעזרה", מתארים עו"ד שלום נגר – יו"ר ארגון חלמי"ש – ועו"ד ערבה בר-אל החתומים על המכתב, "קריסה תפקודית" של מוקד הדרגות, המותירה עשרות אלפי הורים בחוסר ודאות כלכלי משווע. המספרים הבלתי נתפסים של הכישלון על פי הנתונים שהוצגו למבקר המדינה, נכון לסוף השבוע האחרון מגלים כי המצב בשטח קשה בהרבה ממה ששוער תחילה.

מהפנייה עולה, כי עד כה הוגשו כ-83,000 בקשות לקבלת דרגה מצד הורים. מתוכן, נבדקו עד כה רק כמחצית מהבקשות (40,616), כאשר בפועל, אושר סבסוד (דרגה) ל-21,800 משפחות בלבד.

"משמעות הנתונים היא שרוב מוחלט של ההורים עדיין נדרשים לשלם שכר לימוד מלא, ללא הסבסוד המגיע להם על פי חוק, דבר היוצר בור תקציבי אדיר אצל המשפחות ואצל מפעילי המעונות. כל זאת, למרות סנכרון שבוצע עם מערכות הביטוח הלאומי שאמור היה לייעל את התהליך", מסביר עו"ד שלום נגר.

ש בחלמי"ש מתריעים – המטפלות במעונות לא יקבלו את שכרן במועד אסף מגידו | מקודם

הסיוט הבירוקרטי שמצפה להורים, הוא בעיקר במוקד הטלפוני של משרד העבודה שאמור לספק מענה להורים, ולטפל בפניותיהם, בירור הדרגות וכיוצא בזה. אולם מהפנייה שך חלמי"ש למבקר המדינה מתואר המוקד הטלפוני כגוף שהוא בבחינת "נוכח נפקד". הורים מדווחים על מסכת ייסורים בדרך לקבלת הדרגה: המתנה של שעות למענה אנושי, כשפעמים רבות השיחה מסתיימת ללא מענה כלל; דרישות חוזרות ונשנות למסמכים שכבר הועברו למערכת – עדות לאנדרלמוסיה השוררת במוקד; ופניות רבות לבירור סטטוס הדרגה שנותרות ללא כל התייחסות.

בארגון חלמי"ש מציינים כי למרות שבשנים האחרונות הוחלפו ארבע (!) חברות שונות להפעלת המוקד, המצב נותר בלתי נסבל, וכל הדיונים מול משרד העבודה הסתיימו בהצהרות ריקות ללא יישום בשטח.

משכך, קובעים בארגון חלמי"ש בפנייתם למבקר המדינה, כי הנפגעים הישירים הנוספים, מלבד ההורים, הם מפעילי המעונות - כיוון שההורים אינם יכולים לעמוד בתשלום שכר הלימוד המלא (ללא הסבסוד הממשלתי), ומשכך, המפעילים נאלצים לספוג גירעונות של מאות אלפי שקלים מדי חודש.

"המוקד הוא אך ורק השתקפות של מערכת שחדלה לתפקד", נכתב בפנייה החריפה. עו"ד ערבה בר-אל ועו"ד שלום נגר, החתומים על המכתב, דורשים ממבקר המדינה לפתוח בבדיקה מקיפה ודחופה של תפקוד המוקד והאגף, ואף להגדיל משמעותית את כוח האדם המטפל בבקשות.

"המשמעות בפועל היא שהמדינה מפקירה את מי שמאפשרות את השתתפותם של נשים וגברים בשוק העבודה", מסכמים בארגון חלמי"ש, ומזהירים כי המשך המצב יוביל לקריסה ודאית של מעונות יום רבים. מסיבה זו, הארגון אף פנה למבקר המדינה בבקשה שימליץ בדחיפות על הקמת 'רשות לגיל הרך' שתפעל באופן ייעודי ונפרד" "זה כורח המציאות, משום שענף מעונות היום והגיל הרך כולו קורס והמדינה מנותקת", מדגישים בחלמי"ש.