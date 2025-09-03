סוף טוב למאבק של ארגון חלמי"ש - חברים למען מעונות היום - בטעות שנפלה בצו המחירים עליו חתם שר האוצר, ושהובילה לפגיעה כספית חמורה במפעילי מעונות היום: מסתמן כי משרד האוצר יודיע בשבוע הבא על אישור תשלום רטרואקטיבי למפעילי מעונות היום. זאת, בעקבות טעות ביישום החלטות ועדת המחירים, שנמשכה מאז 2023.

ההחלטה מגיעה לאחר שלבקשת חלמי"ש ביצע רואה החשבון רון פישמן בדיקה רוחבית של החלטות ועדת המחירים ויישומן בצו. ממצאי הבדיקה העלו אי התאמה בתעריפי המעונות ופער חמור בין מסקנות הוועדה לבין יישומן בצו.

התקלה כאמור התגלתה בצו הפיקוח שנחתם בשנת 2023, בו נקבע תעריף של 3,869 שקל לתינוק עד 15 חודשים במעון פרטי, במקום התעריף הנכון בסך של 3,896 כפי שהחליטה במקור ועדת המחירים. פער זה של 27 שקלים לתינוק, הסב למפעילים נזק של כ-4,400 שקלים בשנה, למעון ממוצע.

נוכח הגילוי, פנה ארגון חלמי"ש למשרד האוצר בדרישה לתקן את הטעות. על רקע זה, אכן אישרה ועדת המחירים כבר בחודש יוני 2024 שמדובר בטעות שיש לתקנה.

אולם לאחרונה התברר, שבהחלטה מקוממת, משרד האוצר מתכוון ליישם את התיקון אך רק מכאן ולהבא. ארגון חלמי"ש, באמצעות עו"ד מאיר אברהם ממשרד ד"ר י' וינרוט ושות', התנגד נחרצות לעמדה זו של משרד האוצר והודיע כי הוא מתכוון להגיש עתירה לבית המשפט, בדרישה להחזר רטרואקטיבי של מלוא הכספים שנגרעו ממפעילי המעונות שלא כדין.

כאמור, היום נמסר שמשרד האוצר חזר בו מעמדתו הקודמת, הכיר בטעות, ומתעתד להעביר תשלום רטרואקטיבי למפעילים בהתאם לדרישה שהציגה חלמי"ש.

במקביל, עדיין מצוי בבדיקה נושא עדכון תעריפי המע"מ במעונות. נציין, כי כאשר עלה שיעור המע"מ מ-17% ל-18%, המעונות לא קיבלו התאמת תעריפים בהתאם, מה שיצר פער כלכלי נוסף למפעילים שרוכשים חומרים ומשלמים מע"מ מלא אך מתוגמלים בשיעור נמוך יותר.

בארגון חלמי"ש מבטיחים להמשיך ולשאת את דגל המאבק ולהביא לפתרונם של כלל הנושאים הכספיים המעיבים על מפעילי המעונות.

"העמידה העיקשת שלנו והמסירות של ארגון חלמי"ש על כל שקל של מפעילי המעונות, היא שהביאה להישג זה", אמר עו"ד שלום נגר, יו"ר חלמי"ש, בעקבות ההישג שרשמה העמותה בקבלת עמדתה וההסכמה המסתמנת לתשלום רטרואקטיבי בגין הטעות. "אני שמח שהאוצר הבין את הטעות ופעל לתקן אותה רטרואקטיבית. זהו כסף שמגיע לארגונים בדין ואני מקווה שכך האוצר יפעל גם בנושא המע"מ. מדובר בכספים שהארגונים הוציאו מכיסם הפרטי והכסף הזה מגיע להם כחוק".

עו"ד נגר הוסיף: "כל שקל שאני מצליח להביא לטובת ילדי ישראל - דור העתיד – מרגש אותי ומעניק לי את הכוחות להמשיך לפעול למען המטרה. זו רק הסנונית הראשונה מתוך מהלך גדול אותו אנו מובילים מול ועדת הסל, כאשר המטרה היא להמשיך ולשפר את ענף מעונות היום בישראל".