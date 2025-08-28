עמותת חלמיש - חברים למען מעונות היום בישראל, שמייצגת מאות מעונות יום מפוקחים ברחבי הארץ, הגישה התראה טרם הגשת תביעה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', בסיום מסע של חודשים שבו ניסתה בכל הדרכים לתקן עוול כלכלי שפוגע במפעילי מעונות.

מה שהחל כגילוי של שגיאת הקלדה פשוטה הופך לעימות משפטי מלא עם משרד האוצר, ובעיקר עם העומד בראשו, בצלאל סמוטריץ', אליו מפנה חלמיש אצבע מאשימה. הסיפור מתחיל כבר ב-2022, כאשר חלמיש זיהתה בעיות בתעריפי מעונות היום הממשלתיים וביניהן טעות בחישוב רכיב המע"מ. העמותה, הפועלת במיוחד למען המעונות הקטנים והמפוקחים, פנתה אז למשרדי החינוך והאוצר ולוועדת המחירים בדרישה לתקן את הטעות. למרות "פניות חוזרות ונשנות בעניין זה בכתב ובעל פה, בשיחות ובפגישות מו"מ" - כפי שכותבים עורכי הדין של העמותה, משרד ד"ר י' וינרוט ושות' - הטעויות לא תוקנו.

המצב הלך והחמיר כאשר בתחילת השנה המע"מ עלה מ-17% ל-18%, אך המעונות לא קיבלו התאמה בתעריפים. הדבר הוסיף נזק נוסף לטעות הקיימת מלכתחילה. ההשפעה של עליית המע"מ משליכה על כלל המעונות בישראל, משום שמפעילי המעונות רוכשים מזון וקניות בתשלום מע"מ מלא שעומד על 18% ואילו המעונות מתוגמלים ב 17% אך משלמים על הכנסותיהם 18% - דבר שהינו בלתי הגיוני בעליל.

באפריל השנה, חלמיש עברה להילוך גבוה יותר. עורכי הדין ממשרד ד"ר י' וינרוט ושות' פנו בשם העמותה לסגנית היועצת המשפטית במשרד החינוך, עו"ד שרית חאיק שפיגלשטיין, ולגב' נטע בר זיו, רפרנטית תחום מעונות היום במשרד האוצר. הפעם הם הציגו גם את הטעות השנייה שגילו: שגיאת הקלדה חמורה בתעריף הבסיסי.

"בסעיף 6 לצו הפיקוח שנחתם ביום 31.5.2023 נפלה טעות סופר בתעריף לתינוק עד 15 חודשים למפעיל שאינו מלכ"ר, ובמקום 3,896 ₪ עפ"י החלטת הוועדה מופיע בצו סך של 3,869 ₪", כתבו עורכי הדין. "זה נראה אולי כמו סכום זעיר, הפרש של 27 ש"ח, אבל כשמחשבים על כיתת פעוטות ממוצעת של 16.4 ילדים, הנזק השנתי מגיע ל-4,428 שקל לכל מעון", מסביר עו"ד שלום נגר, יו"ר חלמיש.

הפנייה נשאה פרי. ב-8 ביוני השנה התכנסה ועדת המחירים ובדוח שהוציאה הודתה במפורש בשתי הטעויות. "נמצא כי נפלה טעות סופר בצו הפיקוח, אשר התבטאה בשיכול ספרות בתעריף החודשי לתינוק למפעיל שאינו מלכ"ר", נכתב בדוח הוועדה. הוועדה גם החליטה לתקן את עניין המע"מ ולהכין מנגנון שיעדכן אוטומטית את התעריפים בכל פעם שהמע"מ ישתנה.

אבל כאן הגיעה תפנית מתסכלת. ב-6 באוגוסט שלחה חלמיש מכתב חדש לסמוטריץ' תחת הכותרת "תעריפי מעונות היום המפוקחים בישראל - דחוף", וביקשה ממנו לפעול "בדחיפות לריפוי עוול חמור", כשהיא שוטחת את טענותיה אודות אי יישום החלטת ועדת המחירים. שלושה שבועות עברו ללא מענה מצד שר האוצר.

אלא שלא רק אי התגובה מקומם, משום שהשבוע, בשיחה עם נציגי משרד האוצר התברר לעמותת חלמיש, כי הרגולטורים, קרי: משרד האוצר, לא מתכוונים לתקן את הטעויות באופן רטרואקטיבי. המשמעות היא, שהתיקונים ייכנסו לתוקף רק מכאן ולהבא, מה שאומר שמאות מפעילי המעונות לא יקבלו פיצוי על השנים שבהן ספגו נזק כלכלי בגלל הטעויות הממשלתיות.

"מדובר בהוספת חטא על פשע, באופן מקומם ושאינו מתקבל על הדעת", כתב עו"ד מאיר אברהם ממשרד וינרוט ושות' במכתב ההתראה לסמוטריץ'. וציין כי הפגיעה הבלתי נסבלת במעונות היום חייבת להיות מתוקנת החל מן המועד בו בוצעה בפועל לראשונה.

כעת ממתינה חלמיש לתשובת השר, אך עו"ד נגר מדגיש כי "אם התיקון הרטרואקטיבי לא יאושר, העמותה תיאלץ לפנות לבית המשפט בתביעה נגד השר סמוטריץ' ונגד משרדו, שעלולה לעלות למדינה במיליוני שקלים נוספים - הפעם בהוצאות משפט ופיצויים מוגדלים, במקום לפתור את הבעיה בדרכי נועם עכשיו. ניאבק למען המעונות בכל דרך חוקית ומשפטית, עד להחלת התיקון רטרואקטיבית".