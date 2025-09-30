בית משפט השלום באשקלון גזר לאחרונה עונשי מאסר ופיצוי כספי על מנהל עבודה במפעל באשדוד, בעקבות תאונת עבודה קטלנית שבה נמחץ למוות יורי סבצ'וק ז"ל במהלך הפעלת עגורן. כך הודיעה היום (שלישי) הפרקליטות. בנוסף, גזר בית המשפט פיצוי ועבודות לתועלת השירות על מנהל נוסף במפעל.

על מנהל העבודה הראשונה נגזרו 10 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי בסך 50,000 ש"ח, לאחר שהורשע, בהתאם להודאתו, בעבירה של גרם מוות ברשלנות. על השני נגזרו 300 שעות עבודה לתועלת הציבור, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 150,000 ש"ח, לאחר שהורשע, בהתאם להודאתו, בעבירה של הפרת הוראות הבטיחות בעבודה.

מכתב האישום המתוקן, שהוגש במסגרת הסדר טיעון על-ידי פרקליטות מחוז דרום, עולה כי סבצ'וק, שעבד במסגרות במפעל, התבקש על-ידי מנהל העבודה להפעיל עגורן - אף שלא היה מוסמך לכך ולא צויד באמצעי מגן כנדרש בחוק.

במהלך ההפעלה השתחרר מטען שנשא העגורן, אשר נפל על סבצ'וק וגרם למותו. עוד עלה כי הממונה על הבטיחות התריע בפני שני הנאשמים מספר פעמים על כך שעובדים מפעילים עגורנים ללא הסמכה, ועל הסכנה הנשקפת לעובדים בשל היעדר ציוד מגן אישי. למרות האזהרות, הנאשמים לא פעלו לתקן את הליקויים.

במסגרת הטיעונים לעונש ציין עו"ד ואדים סיגל, מפרקליטות מחוז דרום, כי דיני הבטיחות בעבודה נועדו לטובתם והגנתם של העובדים ועוברי אורח במקומות עבודה. בנוסף, נועדו דינים אלה למנוע השלכות כלכליות חמורות של תאונות עבודה לעובד עצמו למעסיק ולמדינה. עוד הדגיש כי התיק הוא דוגמה לאקלים הבטיחותי הרעוע השורר במפעלים ובאתרי בניה ברחבי הארץ, שהעבודה בהם נעשית למרות ליקוים בטיחותיים חמורים.

במסגרת גזר הדין ציין שופט בית משפט השלום באשקלון צבי פורר: "לצערי כמעט מדי שבוע שומעים אנו על תאונות מצערות באתרי עבודה שבה פועלים מקפחים את חייהם או נפגעים אנושות כתוצאה מאי הקפדה על הוראות הבטיחות וחוקי הבטיחות בעבודה. לא יעלה על הדעת כי אדם היוצא לעבודתו לא ישוב ממנה כתוצאה מהפרת כללים אלה ומרשלנות של מנהליו. לשם כך נועדו חוקי הבטיחות בעבודה וערכים אלה הנוגעים לשמירה על חיי אדם ובטיחותו במקום עבודתו הנם ערכים המוגנים שבבסיס החקיקה והוראות החוק בהם הורשעו הנאשמים".

עוד הוסיף: "הגנה על ערכי החיים והבטיחות מחייבת ענישה הולמת הן ביחס לעבירות של גרימת המוות או גרימת החבלה ברשלנות ואף בעבירות של הפרת חוקי הבטיחות".

לאחר מתן גזר הדין ציין עו"ד ואדים סיגל המשמש גם כראש פורום רשלנות בפרקליטות המדינה: "גזר הדין שניתן הנו דוגמה למאבק הבלתי מתפשר של הפרקליטות וגופי האכיפה השונים בתופעת תאונות העבודה, אשר רבות מהן גובות חיים של עובדים שבסך הכל יצאו להביא פרנסה לביתם ולא שבו בשל רשלנות מנהלים ומעסיקים. אנו פועלים בעקביות להחמרת האכיפה והענישה בעבירות אלו, מתוך מטרה ליצור הרתעה ממשית ולמנוע הפרה של חקיקת הבטיחות - כך שחיי העובדים יזכו ליחס הראוי".