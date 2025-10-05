פסיקה דרמטית: האם אופניים מהירים יחויבו ברישיון נהיגה?

האם כלים דו־גלגליים חשמליים המגיעים למהירויות של יותר מ־25 קמ"ש ואינם מצוידים בדוושות, יוגדרו כ"אופנועים חשמליים" לכל דבר ועניין – ועל כן יחויבו ברישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוח חובה? לפי פסק תקדימי של בית המשפט לתעבורה בנצרת - ייתכן מאוד שכן.

את ההחלטה נתנה השופטת ג’ידא שאהין עספור, שנדרשה להכריע בתיק שנגע לתושב נצרת שרכב על כלי חשמלי מדגם SURRON, המסוגל להגיע למהירות של כ־43 קמ"ש, אף שרישיונו נשלל בעבר לשנתיים וחצי.

השופטת קבעה כי הכלי שבו השתמש הנאשם הוא למעשה רכב מנועי לכל דבר, המונע בכוח מכני ואינו עומד בהגדרה של "אופניים עם מנוע עזר" הקבועה בתקנות.

לדבריה, “בהתאם ללשון הברורה של הפקודה – מדובר באופנוע חשמלי החייב ברישוי, בביטוח חובה וברישיון נהיגה תקף”.

"לא צעצוע – רכב לכל דבר"

במהלך הדיון טענה התביעה כי מדובר בתופעה מתרחבת ברחבי הארץ: כלים חשמליים מהירים שנראים כמו אופניים, אך בפועל הם קטנועים מוסווים. לדבריה, הרכיבה עליהם מהווה סכנה ממשית לציבור, בעיקר כשמדובר ברוכבים חסרי רישיון או ניסיון.

מנגד טענה ההגנה כי הכלי אינו מחויב ברישיון נהיגה, אולם בית המשפט דחה את הטענה וקבע כי “היעדר דוושות, הספק מנוע גבוה ומהירות העולה על 25 קמ"ש – מוציאים את הכלי מהגדרת האופניים החשמליים ומעמידים אותו בקטגוריית רכב מנועי לכל דבר”.

פער חקיקתי מטריד

בפסיקתה הדגישה השופטת כי בישראל קיים ואקום רגולטורי בכל הנוגע לכלים חשמליים בינוניים – קטגוריה שמוכרת באירופה ומאפשרת כלים במהירות של עד 45 קמ"ש תחת רגולציה מותאמת.

בישראל, לעומת זאת, אין סיווג ביניים שכזה, מה שמוביל לייבוא, מכירה ושימוש נרחבים של כלים שאינם מאושרים כחוק.

גורמים במשרד התחבורה הודו בעבר כי יש קושי לאכוף את הסוגיה: “הצרכנים קונים כלים שנראים כמו אופניים – אבל בפועל הם קטנועים לכל דבר, רק בלי לוחית רישוי”.

השלכות רחבות על אלפי רוכבים

למרות שמדובר בהחלטה של בית משפט לתעבורה שאינה תקדים מחייב, הפסיקה עשויה לשמש בסיס למדיניות אכיפה חדשה מצד המשטרה והתביעה. המשמעות היא שכל רוכב על כלי חשמלי מהיר – SURRON, Talaria ודומיהם – צפוי להיחשב עבריין תנועה אם אין בידיו רישיון נהיגה ורישיון רכב תקף.

אנשי מקצוע מעריכים כי מדובר בנקודת מפנה בשוק התחבורה החשמלית בישראל. “המסר ברור – כלי חשמלי מהיר זה לא צעצוע, זה אופנוע. ומי שעולה עליו בלי רישיון, מסתכן לא רק בדו"ח – אלא בהעמדה לדין פלילי”, אמר קצין משטרה בכיר המעורב בתחום האכיפה.