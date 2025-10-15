כמעט שעה אחרי שהחל היום (רביעי) הדיון במשפטו, ביקש ראש הממשלה בנימין נתניהו מהשופטים להעיד רק שעה או שעתיים ולא יותר.

לפי הדיווח בכאן 11, נתניהו אמר שהרופא הורה לו לקחת מספר ימי מנוחה, לאור "ברונכיט שמסרב לדעוך".

ראש הממשלה הוסיף ואמר כי טען בפני הרופא שאיננו יכול, אך הרופא אמר לו שיעבוד פחות כי בסוף זה, הברונכיט, עולה לגרון.

כמו כן, במהלך דבריו בעדות היום אמר נתניהו כי הוא מעט מצונן, "ואפילו הרבה".

הדיון במשפט היום החל בסביבות השעה 10:00 בבוקר. השופטת התייחסה כבר בהתחלה להפסקה הארוכה בדיונים בתקופה האחרונה, והעירה כי זה קרה לאור "דברים טובים".

מספר של חברי כנסת מהליכוד נכחו בבית המשפט, כתמיכה בנתניהו. בין היתר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, השר שלמה קרעי, השר ניר ברקת, השרה עידית סילמן ועוד.

בכאן חדשות דווח כי עיתונאים שהיו באולם שאלו שאלות על נושא החנינה לנתניהו, אותה העלה נשיא ארצות הברית במהלך נאומו בכנסת. סילמן השיבה: "חבורה של ממורמרים".

כמו כן הגיעה לאולם, לתמוך בנתניהו, גם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. בשלב מסוים היא החלה לצעוק, והשופטת ביקשה ממנה שלא תשמיע קולות. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה התערב: "ברוכים הבאים לעולמי".

כזכור, מחוץ לבית המשפט הפגינו הבוקר עשרות בני אדם, שהטיחו בקריאות "בושה" בשרים ובחברי הכנסת שהגיעו לתמוך בראש הממשלה. חלק מהנוכחים התעמתו עם המוחים, שתקפו אותם במילים קשות גם בתוך אולם בית המשפט, לאחר שראש הממשלה נכנס פנימה.

עם תחילת הדיון, מסר שר המשפטים יריב לוין, שלא נכח בדיון בניגוד לשרים ולח"כים אחרים, הודעה דרמטית בה הבטיח לקדם הצעת חוק חדשה. לוין טען כי "משפט רה״מ מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה". הוא קרא לקדם את הצעת החוק שיזם ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, שמטרתה לאפשר לשר הביטחון לבטל דיונים לנתניהו "תוך היוועצות בשר המשפטים".

לוין סיכם כי בכוונתו להעביר את ההצעה בוועדת השרים לחקיקה מיד עם הנחתה על שולחנה. לפי הצעת החוק של קלנר, שר הביטחון יוכל לקצוב ולצמצם את קצב הדיונים במשפטים המתנהלים בבתי המשפט בעת מצבי חירום או מלחמה, אם קיים חשש לפגיעה בביטחון המדינה, וזאת בהתייעצות עם שר המשפטים. השר לוין ציין כי מטרת החוק היא להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה "להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת הזו".