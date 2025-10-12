פסק דין מפתיע: חברת תעופה תפצה משפחה שנמנעה מלטוס בשבת

בית משפט השלום בתל אביב פסק בשבוע שעבר כי חברת ארקיע תפצה משפחה שומרת תורה ומצוות – זוג הורים וארבעת ילדיהם – בסכום של 43 אלף שקלים, לאחר שטיסתם מפריז לישראל נדחתה ביותר מ־20 שעות והוזזה למועד שנפל על ערב שבת.

בשל העיכוב נאלצה המשפחה להישאר בפריז במשך כל סוף השבוע ולשוב ארצה רק ביום ראשון אחר הצהריים.

השופט אביים ברקאי קבע כי במקרים מעין אלו, שבהם הנוסעים נותרו חסרי אונים במדינה זרה – האחריות מוטלת במלואה על חברת התעופה. לדבריו, כאשר עיכוב גורם לכך שהטיסה מאבדת את משמעותה המקורית עבור הנוסעים, יש לראות בה ביטול טיסה לכל דבר.

המשפחה טענה כי נציגי החברה לא הציעו פתרונות חלופיים שיאפשרו להם לשוב לארץ מבלי לחלל שבת, ואף לא דאגו להסדרי לינה הולמים. השופט קיבל את טענותיהם במלואן, והבהיר כי מדובר בפגיעה ממשית בזכותם לקיים את אורח חייהם הדתי.

מעדויות נציגי ארקיע עלה כי העיכוב נגרם בשל תקלה טכנית במטוס אחר של החברה, אך בית המשפט דחה את טענות החברה וקבע כי מדובר בתקלה צפויה הנובעת מהתרשלות תפעולית. "לא הובאה כל ראיה לכך שננקטו צעדים סבירים למניעת האירוע", כתב השופט בפסק הדין.

לדבריו, חברת תעופה מחויבת לצפות מצבים כאלה ולתכנן בהתאם, במיוחד כאשר מדובר בטיסות הכוללות נוסעים שומרי שבת.

בית המשפט הדגיש כי לפי חוק שירותי תעופה, נוסעים זכאים לפיצוי בגין ביטול טיסה גם ללא הוכחת נזק בפועל, ובמקרה זה יש להחמיר עם החברה לנוכח הפגיעה ברגשות ובאמונה של נוסעיה.

בסופו של דבר, חויבה ארקיע לשלם למשפחה פיצוי של 43 אלף שקלים, בתוספת 7,500 שקלים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד