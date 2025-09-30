כיכר השבת
דרמה: ענקית הלואו קוסט מחרימה את ישראל ולא תפעיל קווים בחורף הקרוב

ענף התעופה הסובל ממשבר חמור עקב המתיחות הביטחונית סופג היום מכה משמעותית עם הודעת ענקית הלואו-קוסט רינאייר על כך שלא תשוב להפעיל טיסות מישראל ואליה עד סוף עונת החורף הקרובה | בפועל יבוטלו כ-22 קווים בינלאומיים שתוכננו לצאת מישראל, עם כמיליון מושבים ליעדים פופולריים באירופה (תעופה)

מטוס של ענקית הלואוקוסט האירית ריינאייר (צילום: משה שי/פלאש 90)

ענקית הלואו-קוסט האירית רינאייר הודיעה היום (שלישי) כי לא תשוב להפעיל טיסות מישראל ואליה לפחות עד סוף עונת החורף הקרובה. מה שאומר בפועל ביטול גורף של כ-22 קווים בינלאומיים שתוכננו לצאת מישראל, ואובדן של כמיליון מושבים ליעדים פופולריים באירופה.

בריינאייר מצביעים על חילוקי דעות עם הנהלת נמל התעופה בן גוריון כסיבה העיקרית להשעיית הפעילות. לטענת החברה, נתב"ג מסרב לאשר את שיבוצי הטיסות הקבועים שלה לעונת הקיץ 2026 (S26) – אף שלוחות הטיסות כבר זמינים למכירה.

בנוסף, לטענתם, אין התחייבות מצד רשות שדות התעופה להותיר את טרמינל 1 פתוח גם בתקופות של מתיחות ביטחונית, מה שמטיל צל כבד על היתכנות כלכלית של טיסות הלואו-קוסט.

לטענת ריינאייר, במהלך הקיץ האחרון הופרעה פעילותה מספר פעמים בעקבות החלטות חד צדדיות של נתב"ג לסגור את טרמינל 1 ולהעביר את טיסות החברה לטרמינל 3, מהלך שכרוך בעלויות תפעול גבוהות בהרבה. לדבריהם, הדבר הפך את קווי הלואו-קוסט להפסדיים.

“נמאס לנו שהטיסות שלנו נפגעות פעם אחר פעם. זה אבסורד שבן גוריון מסרב לאשר את שיבוצי הקיץ 2026, כאשר לוחות הטיסות כבר נמכרים. לא נחזור לטוס מתל אביב בלי ודאות. אנחנו זקוקים להתחייבות ברורה לפעילות תקינה בטרמינל 1 ואישור שיבוצים לעונת הקיץ”, נמסר מדוברות החברה.

עם זאת, ריינאייר מציינת כי היא מוכנה לשתף פעולה עם הנהלת נתב"ג במקרה של צורך במעבר זמני לטרמינל 3, אך דורשת שהעלויות יישארו זהות לתעריפי טרמינל 1.

מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה כי הקצאת לוחות הזמנים נעשית על פי כללים בינלאומיים ובאופן שוויוני כלפי כל חברות התעופה. “פנינו לחברות רבות, כולל ריינאייר, במטרה לעודד חזרה לפעילות בישראל. השוק המקומי אטרקטיבי ובעל תפוסות גבוהות, ואנו מקווים שגם ריינאייר תשוב לפעול כאן בעתיד הקרוב", נכתב בהודעת רשות שדות התעופה.

