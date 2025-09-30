ענקית התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה אתמול (שני) כי תקצץ 4,000 משרות מנהלתיות עד שנת 2030 ותציב יעדי רווחיות גבוהים יותר, כחלק ממאמץ לשפר יעילות באמצעות דיגיטציה. הקיצוצים יתבצעו בעיקר בגרמניה, שם מתקשה החברה במיוחד לשלוט בעלויות.

קבוצת לופטהנזה, הכוללת מספר חברות תעופה נוספות בבעלות החברה, מפעילה למעלה מ-600 מטוסים, ובכך החברה היא מחברות התעופה הגדולות בעולם. הקבוצה כוללת מלבד לופטהנזה עצמה גם את אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס, ITA איירווייז ו-SWISS אינטרנשיונל איירליינס, כמו גם את חברת התעופה הזולה יורוווינגס ואת חברת הבת לתיירים דיסקבר.

בשנים האחרונות התקשתה לופטהנזה לצמצם עלויות ולצמוח על רקע סכסוכי עבודה, והוציאה שתי אזהרות רווח בשנה שעברה תוך שהיא מוותרת על יעד של רווח תפעולי בשיעור 8%.

"אנחנו בהחלט מפגרים אחרי כמה מהמתחרים שלנו בכל הנוגע לביצועים פיננסיים", הודה מנכ"ל החברה, קרסטן שפור, ביום משקיעים שנערך השבוע, האירוע הראשון מסוגו זה שש שנים, שנועד להרגיע משקיעים כי תוכנית ההבראה השאפתנית שהוכרזה אשתקד מתקדמת כמתוכנן.

הקבוצה שואפת להגיע לשיעור רווח תפעולי מתואם של 8%-10% החל מ-2028, לעומת היעד הקודם של 8%, ולתזרים מזומנים חופשי מתואם של מעל 2.5 מיליארד אירו בשנה. לפי דיווח של רויטרס, לופטהנזה מתכננת לצמצם כ-20% מכוח האדם הלא-תפעולי שלה.

עם זאת, בכירי החברה רמזו כי במידת הצורך ניתן יהיה להעביר משרות נוספות לחברות הבת הזולות יותר בקבוצה, בהן City Airlines ו־Discover, שבהן ניהול העלויות פשוט יותר.

היום הודיע איגוד הטייסים Vereinigung Cockpit (VC) של החברה כי "רוב גדול" מחבריו תומך בהשבתה, אם כי טרם נקבע לוח זמנים לפעולה התעשייתית. מה שמוסיף לאתגרי העבודה של חברת התעופה הגרמנית.