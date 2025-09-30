טסים לדובאי? זה המוצר שייאסר בשימוש בתא הנוסעים

מטוסי חברת אמירטס שדה התעופה בדובאי ( צילום: שאטרסטוק )

כחלק ממהלך בטיחותי, ענקית התעופה מאיחוד האמירויות Emirates תאסור החל ממחר, (ה-1 באוקטובר), הטענת מכשירים אישיים באמצעות מטענים ניידים בטיסותיה.

החברה האמירותית אינה הראשונה במהלך. ביולי האחרון איגוד חברות התעופה הסדירות ביפן (RACJ), בשיתוף משרד התחבורה היפני, הכריז על החמרת ההנחיות לנשיאת סוללות ניידות במטוס, בעקבות שורת מקרים של התחממות ואף התלקחות של מטענים ניידים במהלך טיסות, ביניהם גם אירוע שריפה שהתרחש בינואר האחרון בטיסה של חברת Air Busan בדרום קוריאה. עוד לפני כן, בחודש מרץ השנה אסרה חברת התעופה התאילנדית Thai Airways על שימוש במטענים ניידים במטוסים. על פי הודעת Emirates, "השימוש בכל סוג של סוללת גיבוי אסור בטיסות החברה ייאסר לאספקת חשמל למכשירים כגון טלפונים חכמים, טאבלטים, מחשבים ניידים ומצלמות. הנוסעים עדיין רשאים לשאת סוללת גיבוי אחת איתם, אך אין להשתמש בסוללות הגיבוי בתא הנוסעים - לא לטעינת מכשירים מהסוללה ולא לטעינה עצמית באמצעות מקור הכוח של המטוס".

הודעה האיסור של אמירטס ( צילום: עמוד ה-X של החברה )

הסוללות שהנוסעים יורשו לשאת יהיו חייבות להיות בהספקה של פחות מ-100 וואט. השימוש במכשירים כאמור ייאסר בתא הנוסעים וכן ייאסר לטעון את המטענים. סוללות גיבוי שיועלו לטיסות יהיו מחויבות בהצגת המידע אודות הקיבולת. כמן כן, המקום היחיד בו יותר לאחסן את הסוללות בזמן הטיסה יהיה כיס המושב או בתיק מתחת למושב שלפניכם.

דרמה: ענקית הלואו קוסט מחרימה את ישראל ולא תפעיל קווים בחורף הקרוב איציק אברהם | 15:54

בהודעה שפורסמה באוגוסט האחרון מטעם חברת התעופה נכתב כי "לאחר סקירת בטיחות מקיפה, Emirates נוקטת עמדה נחרצת ופרואקטיבית כדי להפחית את הסיכון בכל הנוגע לסוללות במטוסים. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר הלקוחות המשתמשים בסוללות סוללות ליתיום, וכתוצאה מכך מספר גדל והולך של תאונות הקשורות לסוללות ליתיום בטיסות בתעשיית התעופה".

עוד נכתב כי "אם הסוללה נטענת יתר על המידה או ניזוקה, הדבר עלול לגרום לעלייה מהירה ובלתי נשלטת בטמפרטורה. הדבר יכול לגרום לתוצאות מסוכנות כמו שריפה, פיצוצים ושחרור גזים רעילים. רבות מהסוללות אינן מצוידות באמצעי הגנה נגד עליית הטמפרטורה, מה שמגדיל את הסיכון".

לדברי החברה, המהלך החדש "יפחית משמעותית את הסיכונים הקשורים לסוללות על ידי איסור השימוש בהן בזמן הטיסה. אחסון סוללות במקומות נגישים בתוך תא הנוסעים מבטיח שבמקרה נדיר של שריפה, צוות תא הנוסעים המיומן יוכל להגיב במהירות ולכבות את האש".