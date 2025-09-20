תנאים חדשים לסבסוד מעונות היום: מה נדרש כדי לקבל את ההנחה?

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

שלושה שבועות לאחר שהתחילה שנת הלימודים, פרסם משרד העבודה את מבחני ההנחות המעודכנים למעונות יום. מבחנים אלו, שנוסחו בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, מציבים תנאי חדש לאברכים המבקשים ליהנות מהטבות. על מנת לקבל את ההנחה, יצטרכו אברכים שיצהירו כי החלו לעבוד לעמוד ברף הכנסה מינימלי. הדרישה נועדה למנוע עקיפה של האיסור על מתן סבסוד למשתמטים מגיוס.

לפי הכללים שפרסמו: שכירים נדרשים 3 חודשי עבודה רצופים ומלאים, בשכר שלא יפחת מ-3200 ₪ לחודש. במסגרת המאבק על הכללים, משרד העבודה התנגד להכנסת סעיף שהיה מונע מפורשות מתן הנחה למשתמטים גם אם הם עובדים. הכללים הסופיים כוללים את האפשרות לשינויים נוספים במהלך השנה.

יואב בן צור ( צילום: כיכר השבת )

הפרסום הנוכחי מגיע לאחר סאגה משפטית ופוליטית ממושכת. בשנה שעברה, בעקבות החלטת בג"ץ להפסיק את המימון לתלמידי ישיבות שאיבדו את דחיית הגיוס, הורתה היועצת המשפטית לממשלה להפסיק גם את ההנחות במעונות היום לכ-6,700 אברכים. בתגובה לכך, שר העבודה דאז, יואב בן צור, עיכב את פרסום מבחני ההנחות גם עבור שאר 75 אלף הילדים הזכאים.

בג"ץ התערב והכתיב פשרה, שהעניקה לאברכים ארכה של שלושה חודשים. ממרץ האחרון, אברכים משתמטים אינם זכאים עוד להנחות במעונות יום. ההנחות הללו, בהיקף של 1,300 עד 2,300 שקלים בחודש, נחשבות לחלק משמעותי מסל התמיכות שמאפשר לרבים להימנע מגיוס ומעבודה.

נתונים עדכניים חושפים פערים דרמטיים בחלוקת הסבסוד. על פי דיווח ב"כלכליסט", הציבור החרדי, המהווה 11% מהאוכלוסייה, זוכה ל-46% מסכומי הסבסוד הכוללים במעונות. לעומת זאת, הציבור היהודי הלא-חרדי, המהווה 68% מהאוכלוסייה, מקבל רק 47% מהסבסוד, וזאת למרות שהוא מהווה 56% ממשקי הבית עם ילדים בגילאי 0-3.