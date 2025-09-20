כיכר השבת
בניגוד לעמדת היועמשי"ת

תנאים חדשים לסבסוד מעונות היום: מה נדרש כדי לקבל את ההנחה?

פחות מחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים, פורסמו מבחני ההנחות לסבסוד מעונות יום, הכוללים דרישות חדשות בעקבות החלטות בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה. הכללים החדשים קובעים כי אברכים שיצהירו שהפכו לעובדים יידרשו לעמוד ברף הכנסה מינימלי, במטרה למנוע עקיפה של האיסור על מתן הנחות למשתמטים מגיוס (חרדים, בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שלושה שבועות לאחר שהתחילה שנת הלימודים, פרסם משרד העבודה את מבחני ההנחות המעודכנים למעונות יום. מבחנים אלו, שנוסחו בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, מציבים תנאי חדש לאברכים המבקשים ליהנות מהטבות. על מנת לקבל את ההנחה, יצטרכו אברכים שיצהירו כי החלו לעבוד לעמוד ברף הכנסה מינימלי. הדרישה נועדה למנוע עקיפה של האיסור על מתן סבסוד למשתמטים מגיוס.

לפי הכללים שפרסמו: שכירים נדרשים 3 חודשי עבודה רצופים ומלאים, בשכר שלא יפחת מ-3200 ₪ לחודש.

במסגרת המאבק על הכללים, משרד העבודה התנגד להכנסת סעיף שהיה מונע מפורשות מתן הנחה למשתמטים גם אם הם עובדים. הכללים הסופיים כוללים את האפשרות לשינויים נוספים במהלך השנה.

יואב בן צור (צילום: כיכר השבת)

הפרסום הנוכחי מגיע לאחר סאגה משפטית ופוליטית ממושכת. בשנה שעברה, בעקבות החלטת בג"ץ להפסיק את המימון לתלמידי ישיבות שאיבדו את דחיית הגיוס, הורתה היועצת המשפטית לממשלה להפסיק גם את ההנחות במעונות היום לכ-6,700 אברכים. בתגובה לכך, שר העבודה דאז, יואב בן צור, עיכב את פרסום מבחני ההנחות גם עבור שאר 75 אלף הילדים הזכאים.

בג"ץ התערב והכתיב פשרה, שהעניקה לאברכים ארכה של שלושה חודשים. ממרץ האחרון, אברכים משתמטים אינם זכאים עוד להנחות במעונות יום. ההנחות הללו, בהיקף של 1,300 עד 2,300 שקלים בחודש, נחשבות לחלק משמעותי מסל התמיכות שמאפשר לרבים להימנע מגיוס ומעבודה.

נתונים עדכניים חושפים פערים דרמטיים בחלוקת הסבסוד. על פי דיווח ב"כלכליסט", הציבור החרדי, המהווה 11% מהאוכלוסייה, זוכה ל-46% מסכומי הסבסוד הכוללים במעונות. לעומת זאת, הציבור היהודי הלא-חרדי, המהווה 68% מהאוכלוסייה, מקבל רק 47% מהסבסוד, וזאת למרות שהוא מהווה 56% ממשקי הבית עם ילדים בגילאי 0-3.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר