"מדינת ישראל נמצאת במלחמה על עצם קיומה", אמר פורר. "כל אזרח שמחזיק תעודת זהות כחולה חייב לקחת חלק. זה לא משנה אם הוא חרדי או חילוני, יהודי או מוסלמי. מי שמתאים לשירות צבאי צריך לשרת".

פורר דחה את הטענה כי מדובר בהתנכלות לעולם התורה. לדבריו, לימוד תורה הוא ערך חשוב, אך אינו יכול לבוא במקום השתתפות בנטל. "מי שחושב שיש מי שחשוב יותר מאחרים טועה. תלמידי ישיבות ההסדר שילמו בחייהם תוך כדי לימוד תורה. זה קידוש השם אמיתי".

על הטענה לפיה ניתן להסתפק במכסות מוגבלות של מתגייסים חרדים, השיב פורר כי עצם השיח על מכסות שגוי. "אם כבר, צריך לדבר על מכסות לפטורים. צה"ל זקוק היום ל-15 אלף חיילים. אנשים עושים מאות ימי מילואים. אי אפשר להמשיך כך".

בהתייחסו לנתוני הגיוס האחרונים במגזר החרדי, בהם גויסו למעלה מ-500 צעירים ביום גיוס אחד, אמר פורר כי מדובר בתוצאה ישירה של סנקציות. "העלייה במספרים נובעת מהפעלת לחץ. עדיין מדובר בסנקציות מינוריות מדי, והממשלה נמנעת מיישום מלא שלהן".

פורר גם מתח ביקורת חריפה על הנהגת המפלגות החרדיות, שלדבריו אינה מגנה תופעות קיצוניות. "כשלוחמים חרדים מותקפים בבני ברק ואין גינוי, זה בלתי נתפס. שולחים אותם לקרב ולא מגנים עליהם בבית".

בסוגיית הסבסוד למעונות היום לאברכים, אמר פורר כי מדיניות כלכלית מבוססת תמריצים וסנקציות מוכיחה את עצמה. "אנשים מגיבים להטבות ולמגבלות. כך היה ב-2003 וכך גם היום. זה לא נגד החרדים, אלא בעד שותפות".

לדבריו, הציבור החרדי הצעיר כבר מבין את השינוי הנדרש. "אחרי 7 באוקטובר ראיתי צעירים חרדים שרצו לקחת חלק. מי שלא שם זו ההנהגה, שמעדיפה לשמר חולשה".

בהמשך הריאיון כינה פורר את ש"ס ויהדות התורה מפלגות שאינן ציוניות. "מפלגות שמקדמות אג'נדה אנטי ציונית לא יכולות להיות שותפות לממשלה. אני לא יושב עם מפלגות לא ציוניות".

לסיום הבהיר כי ישראל ביתנו לא תשב בממשלה עם נתניהו או עם המפלגות החרדיות. "יש רוב ציוני גדול במדינה. אני מקווה שהממשלה הבאה תוקם על בסיס אג'נדה ציונית ברורה".