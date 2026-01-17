כיכר השבת
ח"כ עודד פורר בראיון לוחמני: "גם העילויים של פוניבז' וחברון צריכים להתגייס"

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) בראיון סוער ליוסי סרגובסקי מבהיר: "לא נשב עם המפלגות החרדיות, הן מקדמות אג'נדה אנטי-ציונית". פורר תקף את ש"ס כ"מפלגה גזענית", דורש לגייס את תלמידי חברון ופונוביז' ללא מכסות, והסביר מדוע הוא תומך בביטול סבסוד המעונות לאברכים: "אנשים מגיבים רק למגבלות וסנקציות" | צפו בראיון המלא (דבר ראשון)

עודד פורר בראיון לדבר ראשון (צילום: כיכר השבת)

"מדינת ישראל נמצאת במלחמה על עצם קיומה", אמר פורר. "כל אזרח שמחזיק תעודת זהות כחולה חייב לקחת חלק. זה לא משנה אם הוא חרדי או חילוני, יהודי או מוסלמי. מי שמתאים לשירות צבאי צריך לשרת".

פורר דחה את הטענה כי מדובר בהתנכלות לעולם התורה. לדבריו, לימוד תורה הוא ערך חשוב, אך אינו יכול לבוא במקום השתתפות בנטל. "מי שחושב שיש מי שחשוב יותר מאחרים טועה. תלמידי ישיבות ההסדר שילמו בחייהם תוך כדי לימוד תורה. זה קידוש השם אמיתי".

על הטענה לפיה ניתן להסתפק במכסות מוגבלות של מתגייסים , השיב פורר כי עצם השיח על מכסות שגוי. "אם כבר, צריך לדבר על מכסות לפטורים. צה"ל זקוק היום ל-15 אלף חיילים. אנשים עושים מאות ימי מילואים. אי אפשר להמשיך כך".

בהתייחסו לנתוני הגיוס האחרונים במגזר החרדי, בהם גויסו למעלה מ-500 צעירים ביום גיוס אחד, אמר פורר כי מדובר בתוצאה ישירה של סנקציות. "העלייה במספרים נובעת מהפעלת לחץ. עדיין מדובר בסנקציות מינוריות מדי, והממשלה נמנעת מיישום מלא שלהן".

פורר גם מתח ביקורת חריפה על הנהגת המפלגות החרדיות, שלדבריו אינה מגנה תופעות קיצוניות. "כשלוחמים חרדים מותקפים בבני ברק ואין גינוי, זה בלתי נתפס. שולחים אותם לקרב ולא מגנים עליהם בבית".

בסוגיית הסבסוד למעונות היום לאברכים, אמר פורר כי מדיניות כלכלית מבוססת תמריצים וסנקציות מוכיחה את עצמה. "אנשים מגיבים להטבות ולמגבלות. כך היה ב-2003 וכך גם היום. זה לא נגד החרדים, אלא בעד שותפות".

לדבריו, הציבור החרדי הצעיר כבר מבין את השינוי הנדרש. "אחרי 7 באוקטובר ראיתי צעירים חרדים שרצו לקחת חלק. מי שלא שם זו ההנהגה, שמעדיפה לשמר חולשה".

בהמשך הריאיון כינה פורר את ש"ס ויהדות התורה מפלגות שאינן ציוניות. "מפלגות שמקדמות אג'נדה אנטי ציונית לא יכולות להיות שותפות לממשלה. אני לא יושב עם מפלגות לא ציוניות".

לסיום הבהיר כי ישראל ביתנו לא תשב בממשלה עם נתניהו או עם המפלגות החרדיות. "יש רוב ציוני גדול במדינה. אני מקווה שהממשלה הבאה תוקם על בסיס אג'נדה ציונית ברורה".

9
שאפו יוסי נתת לו בראש!!
הליטאי הגאה
8
מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים ביטחוניים רבים אך אין זה אומר שכל אזרח חייב להילחם דווקא בצורה צבאית החרדים כבר משרתים את המדינה בדרכים שונות לימוד תורה הוא שמירה רוחנית על העם ועל הארץ כפי שנאמר: "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב" לימוד תורה הוא קו הגנה לא פחות חשוב ואם כולנו נתמקד רק בנשק נשכח את הנ
חיים
7
חובה או אי-חובה צריכה להיות מותאמת לפי יכולת, מצפון וייעוד לא כל אחד מתאים או מסוגל לשירות צבאי וכופה חובת גיוס על כל אדם בלי הבחנה פוגע בזכויות האזרחיות והדתיות גם תלמידי ישיבה תורמים למדינה בדרכים אחרות כולל שירות למען הקהילה תרומות חינוך עזרה לנזקקים ועוד
עמנואל
6
אני מבין את הצורך בחיילים אבל צריך לראות שגם לימוד תורה ושירות קהילתי תורמים למדינה הרבה מעבר למספר חיילים פיזיים לא כל תרומה מדידה במילים של חיילות יש תרומה רוחנית חינוכית וחברתית שאין לה תחליף
שמואל
5
הוצאה של חלקים חשובים מהחברה מהממשלה אינה מחזקת את המדינה. כולנו צריכים לעבוד יחד, לכלול את כולם, ולשמור על יציבות.
חדד
4
ההגדרה הזו אינה הוגנת המפלגות החרדיות מחזיקות במדינה ותורמות לחוסנה בדרכים אחרות אי אפשר להשוות בין ציונות צבאית לבין תרומה רוחנית וחינוכית
בכר
3
פטורים אינם חולשה הם הכרה במגוון התרומות של החברה כך נוצרת שותפות אמיתית שמכבדת את הדרך שבה הציבור החרדי תורם למדינה. הכפייה אינה יוצרת שותפות אמיתית
סער
2
סבסוד מעונות יום אינו הטבה פוליטית אלא צורך בסיסי של הקהילה החרדית הוא מאפשר חינוך והכנת דור לומד תורה, וזה חלק מהחוסן הלאומי. הכפייה או האיומים אינם הדרך האמיתית לבנות שותפות.
רובין
1
המפלגות הללו תורמות לחוסן המדינה בדרכים אחרות החרמתן או זלזול בתרומתן אינו מחזק את השותפות הלאומית.
פרידמן

