בבצ'יק וינון מגל ( צילום: יוסי זליגר, חיים גולדברג/פלאש 90 )

כפי שפורסם לפני שעה קלה (חמישי), ראש הממשלה נתניהו הצליח ליצור קרע בתוך אגודת ישראל והחזיר את ישראל אייכלר, נציג חסידות בעלזא לממשלה והעניק לו את סגן שר התקשורת.

מי שמיהר לצייץ בציניות בנושא, הוא איש התקשורת ינון מגל, שכתב בחשבונות החברתיים הפופולריים שלו: "ראשוני: רכבו של בבצ'יק נמצא נטוש בחוף הצוק". מגל בציניות האופיינית לו רמז, כי בבצ'יק שנחשב לאיש החזק בחסידות גור, קיבל נוק אאוט מחסידות בעלזא, עליה נמנה אייכלר והוא החליט כביכול לעשות את המעשה שעשתה בזמנו הפצ"רית לשעבר.

התגובה של מגל שעצבנה את בבצ'יק

רמ"ט יו"ר יהדות התורה מוטי בבצ'יק השיב לינון מגל וכתב: "ראיתי את הלגלוג שלך על כך שנטשתי את רכבי בחוף הצוק. עדיף לנטוש רכב מלנטוש ערכים. הייתי מצפה ממך, כמי שמדבר השכם והערב על אהבתו וחיבתו לבחורי הישיבות, שתעמוד לצידם ותצא להגנתם, במקום לדברר ולשפרר ממשלה שרומסת וכולאת אותם"

כפי שדווח מוקדם יותר היום, המשמעות המיידית של המהלך של הכנסת אייכלר, היא חזרתו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה לשורות הכנסת ובכך יש עוד אצבע להעברת חוק הגיוס, והזעם הליטאי נגד בעלזא שלא עמדה בסיכומים - יישכח.

כזכור לאחר שנתניהו שוב לא עמד בדיבורו ולא העביר את חוק הגיוס, המפלגות החרדיות - יהדות התורה וש"ס פרשו מהממשלה ומהתפקידים המינסטריליים עד שיעבור חוק גיוס.

המהלך של נתניהו לצרף את אייכלר, נציג אגודת ישראל לממשלה בחזרה, מפרקת הלכה למעשה את ציר ההתנגדות, שכן על פניו גם ח"כ מאיר פרוש, לו יש ציר משותף עם בעלזא לא יתנגד לחוק ובכך נשאר גולדקנופף לבד בצריח, אם כי ייתכן שנציג ויז'ניץ גם יצטרף אליו, אך ברור מעל לכל ספק, כי המהלך של נתניהו עם בעלזא ערער את ההתנגדות הקשה שהייתה לחוק בתוך אגודת ישראל.

גורם פוליטי בכיר מספר היום ל'כיכר השבת': "המהלך מול אייכלר זה לא מהיום או אתמול, הוא מהלך מתוכנן היטב, מה שמעניין יותר הוא דווקא הממונטום, מדוע אייכלר בחר לצאת לאור דווקא היום?".

לדברי אותו בכיר: "ההערכות הן שהפסק בדין תורה בין אייכלר לדגל התורה בנוגע לדרישה של דגל מאייכלר להתפטר לטובת פינדרוס - היה צפוי להתפרסם היום ועל פי ההערכות הפסק היה לכאורה נגד בעלזא וזו כנראה הסיבה שהמהלך התפרסם היום".