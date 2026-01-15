כיכר השבת
גורם בכיר: "זו הסיבה שזה קרה היום"

דרמה פוליטית: ח"כ אייכלר מפרק את החרם החרדי וחוזר לקואליציה | הג'וב שניתן והמשמעות לחוק הגיוס

בזמן שהנציגים החרדים הבהירו כי לא יתמכו בתקציב המדינה, עד שלא יעבור חוק גיוס, ראש הממשלה נתניהו הצליח לפרק את ההתנגדות הצפויה בתוך אגודת ישראל וחבר הכנסת ישראל אייכלר יחזור לקואליציה ויקבל ג'וב של סגן שר מנתניהו, מי שצפוי לחזור לכנסת בעקבות כך, הוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס (חדשות)

11תגובות
אייכלר וגולדקנופף במליאה (צילום: נועם מושקוביץ | דוברות הכנסת)

המירוץ לחקיקת : ראש הממשלה נתניהו צפוי לקבל את אישור שרי הממשלה לצרף את חבר הכנסת ישראל אייכלר, נציג בעלזא חזרה לממשלה ולמנות אותו לסגן שר. המהלך של נתניהו צפוי לפרק את ההתנגדות של אגודת ישראל לחוק הגיוס.

על פי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, נתניהו ניהל מגעים עם חסידות בעלזא ובסיומם, בעלזא קיבלה החלטה לחזור לקואליציה וחבר הכנסת אייכלר ימונה לסגן שר התקשורת, המינוי צפוי לעבור בדקות הקרובות במשאל שרים טלפוני.

המשמעות המיידית של המהלך, היא חזרתו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מ לשורות הכנסת ובכך יש עוד אצבע להעברת חוק הגיוס, והזעם הליטאי נגד בעלזא שלא עמדה בסיכומים - יישכח.

כזכור לאחר שנתניהו שוב לא עמד בדיבורו ולא העביר את חוק הגיוס, המפלגות החרדיות - יהדות התורה ו פרשו מהממשלה ומהתפקידים המינסטריליים עד שיעבור חוק גיוס.

נתניהו פיטר את יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין מתפקידו ובמקומו מינה את בועז ביסמוט שהתחייב להביא חוק גיוס.

ביסמוט אכן הביא חוק גיוס, שקיבל תמיכה עקרונית בחוק הגיוס וסעיפי החוק הבעייתים מבחינת גדולי ישראל, נמצאים בימים אלו בדיונים בוועדת חוץ וביטחון, במטרה להעביר את החוק כמה שיותר מהר בקריאה שניה ושלישית ולמנוע מראש 'צו ביניים' של בג"ץ.

אך למרות שבדגל התורה ובש"ס דוחפים לחוק באישור גדולי ישראל, באגודת ישראל הקול הבולט יותר היה של ציר גור המוביל התנגדות לחוק, מועצת גדולי התורה החסידית שהתכנסה לא מכבר, נטתה להתנגד לחוק, אך לבסוף החליטה לא לפרסם החלטה וכעת ככל הנראה נחשפת הסיבה מדוע.

המהלך של נתניהו לצרף את אייכלר, נציג אגודת ישראל לממשלה בחזרה, מפרקת הלכה למעשה את ציר ההתנגדות, שכן על פניו גם ח"כ מאיר פרוש, לו יש ציר משותף עם בעלזא לא יתנגד לחוק ובכך נשאר גולדקנופף לבד בצריח, אם כי ייתכן שנציג ויז'ניץ גם יצטרף אליו, אך ברור מעל לכל ספק, כי המהלך של נתניהו עם בעלזא ערער את ההתנגדות הקשה שהייתה לחוק בתוך אגודת ישראל.

גורם פוליטי בכיר מספר היום ל'כיכר השבת': "המהלך מול אייכלר זה לא מהיום או אתמול, הוא מהלך מתוכנן היטב, מה שמעניין יותר הוא דווקא הממונטום, מדוע אייכלר בחר לצאת לאור דווקא היום?".

לדברי אותו בכיר: "ההערכות הן שהפסק בדין תורה בין אייכלר לדגל התורה בנוגע לדרישה של דגל מאייכלר להתפטר לטובת פינדרוס - היה צפוי להתפרסם היום ועל פי ההערכות הפסק היה לכאורה נגד בעלזא וזו כנראה הסיבה שהמהלך התפרסם היום".

כזכור וכפי שדווח אמש, חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל האדמו"רים מצאנז ומודז'יץ, הגיעו למעונו של הגר"ד לנדו ברחוב הרב שר בבני ברק, יחד עם הגרמ"ה הירש, להתייעצות ושיחה בנושא החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות.

האדמו"רים הביאו את התנגדות המועצת החסידית לחוק, וניסו לשכנע את הגר"ד והגרמ"ה להצטרף למהלך ולהציג קו כלל חרדי נגד חוק הגיוס. השיחה הסתיימה לאחר כשעה.

הפגישה התרחשה שבוע לאחר הכינוס הדרמטי של מועצת גדולי התורה שנערך בשבוע שעבר באולמי "בית מלכה" בירושלים. בכינוס, בו השתתפו מרנן ורבנן האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ, צאנז, באיאן, סערט ויז'ניץ ומודז'יץ, התקבלה החלטה עקרונית לסרב לכל חוק גיוס הכולל סנקציות, אך פרסום ההחלטות האופרטיביות כאמור קודם לכן נדחה.

לדברים הצטרף מכתבו החריף של האדמו"ר מסלונים, שנעדר מהכינוס אך שיגר דברים נוקבים שהוקראו בפני חברי המועצה. "לא נעזוב את היכלי הישיבות בכל מצב", כתב האדמו"ר, והבהיר כי הוא מתנגד לכל חוק המטיל עונשים על לומדי התורה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (59%)

לא (41%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
א. זה לא יקרה כי יהיה התנגדות לחוק הגיוס ולא יעבור ב. שוב אייכלר עושה פוליטיקה על חשבון חוק הגיוס ג. חילול ה בתקשורת שהוא חוזר לקואליציה בשביל גובים ד. כאמור לא יקרה והוא יישאר הלוזר הלאומי
מא
לפי מה שאני שמעתי שנתניהו הוא מעורב בכך
יוסף חיים נעים
איזה חלק ממה שעושים חברי הכנסת החרדים אינו חילול השם בדיוק?
מר בחור
6
מה לא עושים בשביל משכורת..... בושה וחרפה
דוד
5
מחריד, מוכרים 50 מהציבור החרדי לצבא השמד תמורת סגן שר.
אברך בן תורה מבני ברק
4
בעלז כרגיל...
אבגד
אין כמו בעלזא. האדמור הכי פיקח והכי גאון מבין כולם.
הוזח
3
הוא אשר טענתי מזה מספר שנים: האדמו"ר מבעלזא הוא הפיקח מבין כולם. הוא מבין את המציאות וקורא מהלכים קדימה וחרף מצבו הבריאותי (שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה!) הראש לא מפסיק לעבוד. האדמור מגור חשב להיות סאטמר, בסוף יקבל גרושים.
יוחאי
לא תפקידנו לנסות להיכנס לדעת גדולי התורה, אבל לכאו' דעתו של האדמו"ר מגור שליט"א הוא שא"א לספסר בנשמות. מי יכול לקחת על עצמו בחור אחד שיתקלקל בצבא. הוא וכל הדורות אחריו. לעומת זאת לפי החוק המוצע, כפי שמסתבר באת אף אחד לא יילך, ואז כל חרדי ממוצע לא יוכל לקבל הנחה במיסוי, בביטוח לאומי, במחיר למשתכן, ל
ל יוחאי
2
לא קשור לנתניהו קשור להסכם מול דגל התורה גפני צועק את זה תחת כל עץ שפינדרוס צריך לחזור לכנסת, זה הכל לא קשור לחוק הגיוס....
משה
1
ברייטקוף כשתבין פוליטיקה תדבר,,,, אין קשר לחוק גיוס יש קשר פנימי ביהדות התורה
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר