המירוץ לחקיקת חוק הגיוס: ראש הממשלה נתניהו צפוי לקבל את אישור שרי הממשלה לצרף את חבר הכנסת ישראל אייכלר, נציג בעלזא חזרה לממשלה ולמנות אותו לסגן שר. המהלך של נתניהו צפוי לפרק את ההתנגדות של אגודת ישראל לחוק הגיוס.

על פי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, נתניהו ניהל מגעים עם חסידות בעלזא ובסיומם, בעלזא קיבלה החלטה לחזור לקואליציה וחבר הכנסת אייכלר ימונה לסגן שר התקשורת, המינוי צפוי לעבור בדקות הקרובות במשאל שרים טלפוני.

המשמעות המיידית של המהלך, היא חזרתו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה לשורות הכנסת ובכך יש עוד אצבע להעברת חוק הגיוס, והזעם הליטאי נגד בעלזא שלא עמדה בסיכומים - יישכח.

כזכור לאחר שנתניהו שוב לא עמד בדיבורו ולא העביר את חוק הגיוס, המפלגות החרדיות - יהדות התורה וש"ס פרשו מהממשלה ומהתפקידים המינסטריליים עד שיעבור חוק גיוס.

נתניהו פיטר את יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין מתפקידו ובמקומו מינה את בועז ביסמוט שהתחייב להביא חוק גיוס.

ביסמוט אכן הביא חוק גיוס, שקיבל תמיכה עקרונית בחוק הגיוס וסעיפי החוק הבעייתים מבחינת גדולי ישראל, נמצאים בימים אלו בדיונים בוועדת חוץ וביטחון, במטרה להעביר את החוק כמה שיותר מהר בקריאה שניה ושלישית ולמנוע מראש 'צו ביניים' של בג"ץ.

אך למרות שבדגל התורה ובש"ס דוחפים לחוק באישור גדולי ישראל, באגודת ישראל הקול הבולט יותר היה של ציר גור המוביל התנגדות לחוק, מועצת גדולי התורה החסידית שהתכנסה לא מכבר, נטתה להתנגד לחוק, אך לבסוף החליטה לא לפרסם החלטה וכעת ככל הנראה נחשפת הסיבה מדוע.

המהלך של נתניהו לצרף את אייכלר, נציג אגודת ישראל לממשלה בחזרה, מפרקת הלכה למעשה את ציר ההתנגדות, שכן על פניו גם ח"כ מאיר פרוש, לו יש ציר משותף עם בעלזא לא יתנגד לחוק ובכך נשאר גולדקנופף לבד בצריח, אם כי ייתכן שנציג ויז'ניץ גם יצטרף אליו, אך ברור מעל לכל ספק, כי המהלך של נתניהו עם בעלזא ערער את ההתנגדות הקשה שהייתה לחוק בתוך אגודת ישראל.

גורם פוליטי בכיר מספר היום ל'כיכר השבת': "המהלך מול אייכלר זה לא מהיום או אתמול, הוא מהלך מתוכנן היטב, מה שמעניין יותר הוא דווקא הממונטום, מדוע אייכלר בחר לצאת לאור דווקא היום?".

לדברי אותו בכיר: "ההערכות הן שהפסק בדין תורה בין אייכלר לדגל התורה בנוגע לדרישה של דגל מאייכלר להתפטר לטובת פינדרוס - היה צפוי להתפרסם היום ועל פי ההערכות הפסק היה לכאורה נגד בעלזא וזו כנראה הסיבה שהמהלך התפרסם היום".

כזכור וכפי שדווח אמש, חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל האדמו"רים מצאנז ומודז'יץ, הגיעו למעונו של הגר"ד לנדו ברחוב הרב שר בבני ברק, יחד עם הגרמ"ה הירש, להתייעצות ושיחה בנושא החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות.

האדמו"רים הביאו את התנגדות המועצת החסידית לחוק, וניסו לשכנע את הגר"ד והגרמ"ה להצטרף למהלך ולהציג קו כלל חרדי נגד חוק הגיוס. השיחה הסתיימה לאחר כשעה.

הפגישה התרחשה שבוע לאחר הכינוס הדרמטי של מועצת גדולי התורה שנערך בשבוע שעבר באולמי "בית מלכה" בירושלים. בכינוס, בו השתתפו מרנן ורבנן האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ, צאנז, באיאן, סערט ויז'ניץ ומודז'יץ, התקבלה החלטה עקרונית לסרב לכל חוק גיוס הכולל סנקציות, אך פרסום ההחלטות האופרטיביות כאמור קודם לכן נדחה.

לדברים הצטרף מכתבו החריף של האדמו"ר מסלונים, שנעדר מהכינוס אך שיגר דברים נוקבים שהוקראו בפני חברי המועצה. "לא נעזוב את היכלי הישיבות בכל מצב", כתב האדמו"ר, והבהיר כי הוא מתנגד לכל חוק המטיל עונשים על לומדי התורה.