ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) נאם במליאת הכנסת ותקף בחריפות את תקיפת משפחות לוחמי חטיבת החשמונאים בכנס בבני ברק, גינה את ההפגנות האלימות והתבטא בחריפות נגד אנשי 'הפלג הירושלמי'. אזולאי הוא הנציג הפוליטי החרדי היחיד שתקף את האלימות נגד משפחות החשמונאים.

"לא יכול להיות שיתפרעו כלפי אף אחד", פתח ח"כ אזולאי את דבריו הקשים: "בוודאי לא כלפי חיילים, בוודאי לא כלפי חיילי חשמונאים, שבחרו להיות שם ואני בטוח שחלקם הגדול עשו 'שאלת רב' והלכו לשם".

הח"כ מש"ס קרא למשטרה למצות את הדין עם הפורעים: "אותם אלה הפורעים מ'הפלג' שייקחו אותם ויעמידו אותם לדין, אני קורא למשטרה למצות איתם את הדין, האירועים האלה מצולמים, לא יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים".

"מותר להם להפגין", הבהיר אזולאי והחריף את הטון: "הם מפגינים תחת הבית שלהם, אסור להם להתפרע ולהתנהג באלימות. עם כל הכבוד לפלג, מי הם בכלל? הגיע הזמן שגם ימצו איתם את הדין. לא יכול להיות שהם יטילו אימה על הציבור. אני לא מפחד מהם".

חשש כבד לחייו: כוחות חילוץ חידשו את החיפושים אחר הנער החרדי שנסחף בנחל סמוך למודיעין עלית דוד הכהן | 07:02

"חיילי החשמונאים עושים מה שעושים, מגיע להם יישר כוח על מה שהם עושים", חתם אזולאי את דבריו.