"אני לא מפחד מהם" | צפו

ח"כ ינון אזולאי פותח מבערים על 'הפלג': "מי הם בכלל? לא יכול להיות שיטילו אימה"

ח"כ ינון אזולאי תקף בחריפות את אנשי 'הפלג הירושלמי' וקרא למשטרה למצות את הדין עם הפורעים: "אני קורא למשטרה למצות איתם את הדין, לא יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים" (חרדים)

צפו בנאום (צילום: ערוץ הכנסת)

ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) נאם במליאת הכנסת ותקף בחריפות את תקיפת משפחות לוחמי חטיבת החשמונאים בכנס בבני ברק, גינה את ההפגנות האלימות והתבטא בחריפות נגד אנשי ''. אזולאי הוא הנציג הפוליטי החרדי היחיד שתקף את האלימות נגד משפחות החשמונאים.

"לא יכול להיות שיתפרעו כלפי אף אחד", פתח ח"כ אזולאי את דבריו הקשים: "בוודאי לא כלפי חיילים, בוודאי לא כלפי חיילי חשמונאים, שבחרו להיות שם ואני בטוח שחלקם הגדול עשו 'שאלת רב' והלכו לשם".

הח"כ מש"ס קרא למשטרה למצות את הדין עם הפורעים: "אותם אלה הפורעים מ'הפלג' שייקחו אותם ויעמידו אותם לדין, אני קורא למשטרה למצות איתם את הדין, האירועים האלה מצולמים, לא יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים".

"מותר להם להפגין", הבהיר אזולאי והחריף את הטון: "הם מפגינים תחת הבית שלהם, אסור להם להתפרע ולהתנהג באלימות. עם כל הכבוד לפלג, מי הם בכלל? הגיע הזמן שגם ימצו איתם את הדין. לא יכול להיות שהם יטילו אימה על הציבור. אני לא מפחד מהם".

"חיילי החשמונאים עושים מה שעושים, מגיע להם יישר כוח על מה שהם עושים", חתם אזולאי את דבריו.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

29
רוב הליטאים היימנסטרים לאחרונה בדעות של הפלג. ינון תמסור לגפני הוא אולי לא מודע....
שלום
אז לידיעתך הרב דוב לנדו הורה שלא לישתתף בהפגנות כאלה זה לא דרכה של תורה
יוסף חיים נעים
גדול הדור הליטאי מרן הגאון רבי עזריאל אוירבך עומד מאחורי המחאות.
אברך בן תורה מבני ברק
הרב לנדו הורה לאלו שמצייתים לו לא להשתתף. אבל לפי ההפגנות והעצרות נראה שיש רבבות שמצייתים לגדולי התורה האחרים ולוחמים בכל נפשם נגד הגזירה הקשה.
אני
תגובה ל אברך בן תורה יומר לי כבודו העים התורה מסכימה להכות שוטרים לנפץ אוטובוסים לישרוף וכו וכו והעים התורה מסכימה לעשות בלגן ועים תומר לי שגם השמאל עושה כך ואתה משווה בין אילו שאין להם דעת תורה ושום דבר ואתה שיש לך תורה והכול ויראת שמיים אתה משווה אנחנו צריכים דרך התפילה והלימוד לבטל את הגיוס לא הה
יוסף חיים נעים
28
מי אתה ..תתחיל לעבוד..אין תקציבים..אין חוק גיוס
נונו
אמת, מי הוא בכלל שיכול לדבר יש בחורים צדיקים שעושים את מה שהוא היה צריך לעשות
אברך
27
מדוע אתה כל כך מפחד ורועד, בזכותם כל הציבור החרדי ליטאי והחסידי 'והספרדי' - עומדים כחומה בצורה נגד חוק הגיוס וגזירות השמד!!!!
אסף
נכון
נכון
לא נכון
יוסף
26
כבוד התורה ! הם בני תורה העמלים בתורה במסירות. מי אתה, ינון ?
דוד
בשם כבוד התורה מותר להרביץ? ככה יהיה חורבן שלישי. אתם כאלו עיוורים? גם אני לא רוצה שהילדים שלי יתגייסו אבל אני לא ארביץ לחיילים!
דגכגדכ
החיילים הם שהרביצו
ערבוביא
הוא ח"כ חרדי שלא הצליח להביא חוק גיוס ולא תקציבים...יש לו עוד עזות לדבר
יפה
לזה הוא לא יתכוון הוא יתכוון לפלג וגם הרב לנדו יצא נגדם נגד הפלג
יוסף חיים נעים
גדול הדור הליטאי הוא מרן פוסק הדור רבי עזריאל אוירבך הוא המנהיג של הציבור הענק של האברכים שיוצאים למחאות ועוצרים בגופם את השמד.
אברך בן תורה מבני ברק
תגובה לאברך בן תורה ... הביטוי גדול הדור מתייחס לענק שבדור . האם הרב אוירבך תלמיד חכם עצום אבל האם מקובל על הדור או על חלק קטן ממנו? זה המשמעות של גדול הדור אדם שמקובל על הדור !
יהודי פשוט
תגובה לאברך בן תורה ... הביטוי גדול הדור מתייחס לענק שבדור . האם הרב אוירבך תלמיד חכם עצום אבל האם מקובל על הדור או על חלק קטן ממנו? זה המשמעות של גדול הדור אדם שמקובל על הדור !
יהודי פשוט
לשיטתך, כשרוב הדור ורבניו כנגד החוק אבל החוק טוב לרב לנדו אזי כבר אינו גדול הדור?
ליהודי הפשוט
ענק על עסקניו, לא על רוב הדור ואפילו לא על מיעוטו
ליהודי הפשוט
25
עוד חסר דעת
חזונישניק
24
צודק בכל מילה חייבים לעצור את הפורעים אלימות אחינה דרך התורה
אפשטיין חרדק
23
מסתבר שהשמאל חוגג על הפילוג לכן הגיע הזמן להתאחד מותר להתווכח אבל להוריד את מפלס השנאה
אחדות עכשיו
כיום רוב החרדים מסכימים ומבינים שהפלג צדקו..
נכון
אני מתבייש שבעבר הייתי נגד הפלג. הם צדקו אחד לאחד. הם תמיד מקדימים אותנו בכמה צעדים. צריך להתגבר על היצר ולהודות על האמת.
מפוכח
22
מי אתה אדון אזולאי שבכלל תדבר על כל אותם בחורים צדיקים שעושים את העבודה ששס היתה צריכה לעשות
אברך
המחאות בהכוונת גדול הדור הליטאי ועמוד ההוראה מרן הגאון רבי עזריאל אוירבך שליט"א.
אברך בן תורה מבני ברק
אני לא מזלזל בהרב אוירבך אבל יש גדולי הדור כמו הרב דב לנדו והרב יצחק יוסף ועוד שאני הולך בדרכם והם אמרו לא לצת
יוסף חיים נעים
סליחה . הביטוי גדול הדור מתייחס לענק שבדור . הרב אוירבך תלמיד חכם עצום אבל האם מקובל על הדור או על חלק קטן ממנו? זה המשמעות של גדול הדור אדם שמקובל על הדור !
יהודי פשוט
רק חבל שרוב הציבור הליטאי והחרדי לא קיבלו אותו כרבם... מי אתה שתכתיר אותו כרבם?
בוש ונכלם
21
עם כל הכבוד לכל המלקלקים של דרעי, הגיע הזמן להגיד את האמת. הח"כים של ש"ס ובראשם דרעי, מעניין אותם רק לשאר עם הכסא. מזמן עזבו את האנטרסט החרדי. דרעי אוהב להיות מעורב בחדרים הכי פנימים של הממשלה כח הוא חולה כבוד וכוח. הוא עשה משהו לציבור החרדי במשך השנים האחרונות? מה פתאום! וכל המלקלקים שלו מפחדים ממנ
ש"ס מזמן לא חרדי
20
צודק ממש .. מי שמצדיק אלימות שלא יתפלא כשהיא מופנית כלפיו אין מקום להתיר אלימות ואיומים מכל סוג שהיא גם כשמישהו עושה דברים שלדעתי הם נגד הציבור החרדי .... אלימות מחוץ לסיפור
טוב מאוד
19
סוף סוף מישהו קם ואומר דברים מבלי לפחד!!!!
איילת
18
ינון לא מתאים לך.
תירגע. לא שמענו אותך מדבר ככה על קפלן.
מה אתה מצפה שהוא יגיד לקפלניסטים יש מה להגיד אנחנו הלומדי התורה לא צריכים ליתנהג כמותם כמו הקפלניסטים
יוסף חיים נעים
17
כמה עצוב שאנחנו לא קולטים את זה.. ארגוני שמאל עתירי מזומנים, הפכו להם למטרה לסכסך מבפנים את הציבור החרדי וכמה שיותר להוריד את אחוזי ההצבעה כדי להפיל את הממשלה והשיא הוא לפני הבחירות הם מגיבים בכל האתרים החרדים נגד החכים החרדים מנסים להוריד את אחוזי ההצבעה בציבור החרדי לאחד פונים בפשקווילים על הכ
קפלן מאחוריך
בולשיט.... דרעי מנסה להסיט את השיח לשמאל וימין. יש דעת תורה והרבנים רובם נגד החוק שיש עכשיו
חיים
בילבולי שכל ככה השמאל אומר ואתה איתו
יוסף חיים נעים
16
למה הוא לא צועק ככה על זה שעוצרים בחורים אולי אם הוא היה צועק על זה לא היה צריך את ההפגנות על זה שעוצרים בחורים
דוד
ומי אמר לך שהוא לא זעק את זה בכנסת
יוסף חיים נעים
15
חחחח ח"כ הזוי. הוא איש פורע ומופרע, הכסף והכבוד עלה לו לראש
דוד חי
14
רוב הציבור החרדי כבר מסכים איתם.
הבירור האחרון
13
לא הגיע הזמן שאנשי הפלג יעברו לניו יורק?
מוריה
12
דברים נכונים ואמתיים יישר כוח ליינון אזולאי
א.ש
11
יש חברי מועצת חכמים נגד החוק הזה שיש עכשיו מר אזולאי. אתה לא מנהל אותנו בחורי הישיבות אנחנו נשמעים לרבנים
יוסף
נכון, אבל יש דרך שבוא עושים לא מרביצים לא מכים שוטרים וכו יש את גדולי הדור שהם עושים ומטפלים בדרך אחי טובה
יוסף חיים נעים
תוכיח שהכו ושהחיילים והשוטרים לא שנפצעו כשהכו, תחזור על דיני עדות ומי נאמן לעדות
ערבוביא
10
רוב האנשים שכותבים כאן זה אנשי שמאל שרוצים לפלג אותנו - לא יהיה הציבור החרדי מאוחד - מה מאחד אותנו אבינו שבשמיים - לא על הפלג ולא על ש"ס כולם - בדרך שלהם עושים לשם שמיים ורוצים לעשות את הדבר הנכון - עדיף לנו לא להגיב לאף דגובה וגם לא לקרוא אף דגובה - זה רק יפלג יותר - רובם לא אנ"ש רק רוצים לחלק אות
יונה
9
אתה יודע מה הבעיה שלך? שהדעה הציבורית שלך כבר לא מעניינת את הציבור. אתם איבדתם את אמון הציבור, אז כל מה שתגיד, יהיה חסר השפעה. אתם אשכרה שליש ממושב הכנסת, ואתם לא מקדמים כלום כמו שצריך. אז הפלג תופס את מקום השיח והדיבור, וטוב שכך, לפחות שיראו את הכוח של הציבור, ולא את החולשה שלו, כמו שאתם מייצגים.
מרדכי
8
תודה רבה לכל החיילים שבזכותכם אני וחברים שלי יכולים ללמוד בבטחה בכולל בבני ברק.
אברך
7
לפחות חבר כנסת אחד שמדבר נכון. למרות שאני כבר לא יצביע לשס זה מעט מדי ומאוחר מדי
דוד
6
האברכים עוצרים בגופם את השמד, יישר כח גדול לכל האברכים בני התורה שהשתתפו במחאה כנגד הכנס הצבאי לעידוד הגיוס שנערך בבני ברק, והצליחו לטרפד את האירוע, אנשי הצבא שחדרו לעיר נמלטו מהמקום.
אברך בן תורה מבני ברק
זוהי לא דרכה של תורה אתם עושים רק אבל רק חילול השם גמור ומי שעושה חילול השם השם לא מוחל ועים צגיד לי על הגיוס אז גדולי הדור הספרדי ואשכנזי יוראו לנו כיצד לינהוג
יוסף חיים נעים
5
מה קרה? למה החשמונאים חייבים לעשות כנס בבני ברק הרי הם יודעים שזה אצבע בעין לרוב תושבי העיר גם לא מהפלג, הם עשו כנס שנועד לפרובוקציה ואח"כ הם מתלוננים שהפרובקציה הצליחה.
יוסי
4
כל הכבוד לאנשי הפלג, אם לא הם שעומדים כחומה בצורה, איפה השיח היה היום?
אחת שאכפת לה
נורא נורא, הורסים את היהדות בשם הקיצוניות שלהם.
אחת שהתרחקה בגלל הפלג
3
סוף סוף אומר אמת בפרצוף
סוף סוף
2
תמשיך עם ההלל על המדינה מר אזולאי, כבר רואים לאן הגעת וברור לכל לאן דרכך
ערבוביא
1
עוד שניה עושה במכנסיים
לא מפחד.....

