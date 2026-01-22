ראשי המפלגות הערביות, על כלל גווניה, כולל רע"ם ובל"ד משתי הקצוות, חתמו הערב (חמישי) על מסמך ולפיו יפעלו להקים את הרשימה המשותפת בבחירות הקרובות.

את ההחלטה והחתימה קיבלו במהלך ההפגנה הגדולה שנערכה היום בסחנין, ברקע הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. בעקבות הלחץ על חברי הכנסת - חתמו הללו על ההתחייבות.

יצויין כי לפי שעה לא מדובר באיחוד ובסיכומים אלא במסמך, שספק כמה משמעותי הוא, שבו מתחייבים לפעול בעתיד לקראת הבחירות בהקמת הרשימה המשותפת.

שר התפוצות עמיחי שיקלי צייץ הערב בעקבות המסמך שנחתם: "לקול צעקות אללה אכבר מנסור, השותף האסטרטגי הוותיק של לפיד ובנט, מתאחד עם עודה טיבי ובל״ד תומכי חמאס וחזבאללה לריצה משותפת בבחירות. איתו הם מתכננים להקים קואליציה… על זה ורק על זה הבחירות האלה!!!"

הרשימה המשותפת התמודדה ב-3 מערכות בחירות בפורמט מלא, ובמערכת בחירות נוספת ללא מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס.

לקראת הבחירות האחרונות הרשימה התפצלה, ובל"ד - שרצה בנפרד - לא עברה את אחוז החסימה. מהלך של חיבור כלל המפלגות הערביות בכוחו להגביר דרמטית את כוחם של חברי הכנסת הערביים בכנסת.

הכתבת הפוליטית של חדשות 12 דפנה ליאל דיווחה כי לפי סקרים של יוסף מקלדה, איחוד של המפלגות הערביות לרשימה מאוחדת יכול להביא 16 מנדטים.

יחד עם זאת, עבאס עדיין חושש מחיבור שכזה - שכן אחריו יהיה לו קשה יותר להיכנס לקואליציה. הוא יצטרף למהלך, לפי ליאל, רק אם יראה שאין סיכוי להקמת ממשלת שינוי.