דרמה בנחיתה: הגלגל התנתק ממקומו והמטוס 'קיפץ' על המסלול | תיעוד

טיסה של יונייטד איירליינס משיקגו לאורלנדו, נחתה באופן לא יציב ב-18 בינואר 2026, עקב רוחות עזות | הגלגל הקידמי הימני ניתק מהציר לאחר הנחיתה, כאשר המטוס קיפץ וסטה, אך עצר בבטחה על המסלול | למרות האירוע, איש מהנוסעים לא נפגע (תעופה)

הנחיתה הדרמטית (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מטוס של יונייטד איירליינס איבד אחד מגלגלי הנחיתה שלו במהלך נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של אורלנדו (MCO). התקרית התרחשה ביום ראשון, 18 בינואר 2026, בסביבות שעות אחר הצהריים המוקדמות, שעון מקומי.

במהלך הנחיתה, המטוס ביצע נחיתה חזקה. לאחר מכן, המטוס קיפץ בצורה משמעותית על המסלול. זמן קצר לאחר מכן, אחד הגלגלים של גלגל הנחיתה הקדמי התנתק לחלוטין והתגלגל על ​​פני האספלט.

למרות האירוע, איש לא נפגע. הטיסה נשאה 200 נוסעים ו-6 אנשי צוות. לאחר הנחיתה, הנוסעים ירדו מהמטוס והמשיכו לטרמינל באוטובוס. בשל התקרית, שדה התעופה השהה את הנחיתות וההמראות לזמן מסוים.

התקרית מזכירה גם אירועים אחרים שתועדו על ידי החברה בשנת 2024. באותה שנה דווח על מספר תקריות של אובדן גלגלים במהלך המראות. כך למשל, במרץ 2024, מטוס בואינג 777 איבד צמיג לאחר ההמראה מסן פרנסיסקו וסטה ללוס אנג'לס. ביולי 2024, מטוס בואינג 757 איבד גלגל במהלך ההמראה בלוס אנג'לס ונחת בדנוור ללא נפגעים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

