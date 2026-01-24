הרכב בתוך עמדת הצ'ק אין ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

תקרית חריגה התרחשה אתמול (שישי) בערב בנמל התעופה הבינלאומי של דטרויט, כאשר רכב פרטי פרץ לתוך טרמינל הנוסעים וגרם לבהלה גדולה במקום. הנהג נעצר על ידי כוחות הביטחון, והנסיבות שהובילו לאירוע עדיין נחקרות. שישה בני אדם טופלו במקום, לא היה דיווח על נפגעים.

על פי הדיווחים, מעט לאחר השעה 19:30 (שעון מקומי), רכב מסוג סדאן שחור פרץ דרך דלתות הזכוכית של טרמינל מקנמרה, הטרמינל המרכזי של חברת דלתא איירליינס, והגיע עד לאזור דלפקי הצ’ק-אין. במקום נכחו באותה עת נוסעים רבים ועובדי שדה התעופה.

בתיעודים מהאירוע נראים מאבטחים גוררים את הנהג מהאזור, בזמן שהוא צועק דברים לא ברורים. הנהג יצא מיד מהרכב כשידיו מורמות וככל הנראה היה בהלם, בעוד אנשי הביטחון ונמל התעופה מיהרו לאזור המכוסה בהריסות.

על פי רשות שדות התעופה של מחוז ויין, שישה בני אדם קיבלו טיפול רפואי במקום. חברת דלתא מסרה כי שלושה מעובדיה נפגעו משברי זכוכית, אך לא דווח על פצועים קשה, והפעילות בנמל התעופה לא הושבתה.

נוסע שהיה במקום סיפר לכלי תקשורת מקומיים כי תגובת כוחות הביטחון הייתה מהירה במיוחד: “הכול קרה תוך שניות. המשטרה והאבטחה הגיעו מיד וזה כנראה מה שמנע תוצאות חמורות יותר”.