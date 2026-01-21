כיכר השבת
מחיר האומץ

דיווח מזעזע: חייל סירב לירות במפגינים באיראן - זה מה שקרה לו אחר כך

חייל צעיר שסירב לירות במפגינים במהלך אחד מגלי המחאה באיראן נידון למוות, כך דיווח ארגון זכויות אדם | דובר מערכת המשפט והתובע של טהרן הדגישו, בהצהרות נפרדות, כי "יש לסיים תיקים של מתנגדי משטר במהירות האפשרית" (בעולם)

גופות של נרצחים בידי המשטר באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

חייל צעיר שסירב לציית לפקודות ולירות במפגינים במהלך אחד מגלי המחאה ב נידון למוות, כך דיווח אתמול (שלישי) ארגון זכויות אדם.

ארגון “איראן זכויות אדם” זיהה את החייל כג’אוויד ח’אלס, שנעצר במהלך המחאות. לדברי הארגון, על פי מקורות יודעי דבר, כאשר ניתנה לו הפקודה לירות לעבר אזרחים מפגינים הוא סירב לבצע אותה, דבר שהוביל למעצרו המיידי ולפתיחת תיק נגדו.

עדים מסרו כי ח’אלס, הכלוא כיום בכלא אספהאן, לא ביצע כל עבירה פלילית, אלא סירב לירות מתוך שיקול אנושי. בארגון ציינו כי למרות שהמהומות הובילו כבר לאלפי מעצרים ולהרוגים רבים מקרב המפגינים, גזר הדין שנגזר עליו מעורר חשש כבד מפני הוצאות להורג בלתי הוגנות באישור המדינה, ומשפטים חפוזים שאינם מעניקים לנאשמים הגנה משפטית ראויה.

דובר מערכת המשפט והתובע של טהרן הדגישו, בהצהרות נפרדות, כי "יש לסיים תיקים של מתנגדי משטר במהירות האפשרית". מקורות בתחום זכויות האדם טוענים כי עצורים רבים מוחזקים במעצר ללא גישה לעורך דין או למשפט הוגן.

בארגון הוסיפו כי גזר הדין של ח’אלס נתפס כחלק ממאמץ רחב יותר להטיל פחד, לאכוף ציות מוחלט ולהחריף את דיכוי המחאות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

